Amikor a BuzzFeed tavaly a tőzsdére lépést fontolgatta, rendkívüli mértékű bevételnövekedést ígért az ebbéli törekvéseit segítő ürescsekk vállalat befektetőinek, ám most, első tőzsdei vállaltként jegyzett eredményei bizonyítják, hogy ezek az ígéretek erősen túlzóak voltak. A kiadó a 2021-es pénzügyi évre 521 millió dolláros bevétellel számolt, amit 2022-ben 654 millió dollár, 2024-ben pedig már 1,1 milliárd dolláros érték követhet – írja a Financial Times.

Fotó: Bennett Raglin / Getty Images

A 890 Fifth Avenue Partners ürescsekk vállalat befektetői 288 millió dollárt dobtak össze, mielőtt a cég összeolvadt volna a BuzzFeeddel, ám

ennek 94 százalékát az utolsó pillanatban visszavonták.

Az idő őket igazolták, hiszen a virálisan terjedő listáiról ismert oldal 2021-ben csak 398 millió dollárt, a tervezettnél több mint 20 százalékkal kevesebbet termelt a vállalat, ám még így is több mint a 2020-as 321 millió dolláros érték. Azonban időközben a cég megvette a HuffPost-ot és a Complex Networks nevű digitális médiavállalatot, ám azt nem árulta el ezen cégek mennyivel növelték bevételeiket.

A BuzzFeed problémáit tovább növeli, hogy kedden benyújtotta felmondását Mark Schoofs, a hír divízió főszerkesztője is és egy belső használatra küldött üzenetben arról is beszélt, hogy a szerkesztőség létszámának is csökkennie kell.

A cég árfolyama is megfeleződött a decemberi tőzsdei debütálás óta, miután már az első héten csaknem 40 százalékos zuhanáson ment keresztül. Noha a költségek levonása után 2021-re 26 millió dollár nyereség marad a cégnél, ez csak egy adókedvezménynek köszönhető, azt nem számítva 528 ezer dollárt vesztett volna a kiadó. Az egyetlen reménysugár, hogy a cég a hirdetési bevételek területén a vártnál jobban szerepelt, azok 24 százalékkal nőttek és 69 millió dollárt értek el.