Az albán versenyjogi hivatal jóváhagyását követően a 4iG megvásárolta a One Telecommunications (ONE) 99,899 százalékos közvetett tulajdonát. Az akvizícióval a 4iG a nyugat-balkáni ország egyik legnagyobb külföldi befektetőjévé lépett elő. A 4iG érdekeltségében lévő ALBtelecommal együtt a vezetékes és a mobiltávközlési szolgáltatási szegmensben is piacvezető vállalatcsoport jött létre az albán telekommunikációs piacon.

A ONE Telecommunications 1,36 millió előfizetőjével Albánia második, és egyben leggyorsabban növekvő mobilszolgáltatója. A társaság tavaly júniusban állapodott meg mobilhálózatának és szolgáltatásainak korszerűsítéséről szóló ötéves partnerségről az Ericssonnal, amelynek keretében svéd rendszerekkel és berendezésekkel javították a hálózati minőséget, illetve felkészültek az 5G bevezetésére. Az elmúlt időszakban számottevő mértékben növelte mobilpiaci részesedését a vállalat. A One Telecommunications az elmúlt két évben összesen 92 millió eurós beruházást hajtott végre az albán távközlési piacon, ami az ország legnagyobb telekommunikációs ipari fejlesztésének számít.

Fotó: Shutterstock

„Hosszú távon szeretnénk jelen lenni az országban, a célunk, hogy hozzájáruljunk az ország digitális fejlődéséhez és átalakulásához. Ennek megfelelően a táközlési szolgáltatások mellett informatikai megoldásainkkal is szeretnénk piacra lépni a nyugat-balkáni országban.” – hangsúlyozta Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója a bejelentés kapcsán.



A 420 munkavállalót foglalkoztaó One Telecommunications lakosságarányos lefedettsége 98,5 százalék. A mobilpiaci részesedése 2021-ben meghaladta a 41 százalékot, a vállalat EBITDA-ja (kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény) pedig 2020-hoz képest 28,5 százalékkal, 27 millió euróra emelkedett 2021-ben.

A 4iG két hete jelentette be, hogy megvásárolta az albániai távközlési piac egyik kiemelkedő 4P szolgáltatóját az ALBtelecomot, amely piacvezető a vezetékes hang, internet és tévé szolgáltatások területén. A 4iG csoport két albániai leányvállalatának portfóliója kiegészíti egymást, így a One Telecommunications akvizíció lezárásával stratégiai együttműködésre és erős szinergiák kialakítására nyílik lehetőség.

A felek a tranzakció értékét nem hozták nyilvánosságra.