Trump–Zelenszkij-találkozó: ezért rendkívüli, ami a Fehér Házban történt – itt vannak a legfontosabb fejlemények

A Fehér Házban zajlott Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó sokkal nyugodtabb légkörben indult el, mint a februári diplomáciai katasztrófa. Vlagyimir Putyin alaszkai látogatása után a béke közelebb van, mint valaha, de több fontos ügyben még meg kell egyeznie a szünetnek, mielőtt közösen elkezdhetnének dolgozni a háború lezárásán.

A Trump-Zelenszkij csúcstalálkozó elején már egyértelművé vált: a békekötés iránti szándék jelen van, de a részletek, különösen a tűzszünet és az amerikai szerep kérdése még nyitott / Fotó: AFP

Az ukrán elnök érkezésekor Donald Trump rögtön megdicsérte az öltönyét, majd a két vezető könnyed tréfákkal oldotta a feszültséget, miközben a tárgyalások nehézségeiről is szó esett. Az első találkozó hírhedt “ki tartja a kártyákat?” kérdésére az amerikai elnök most nem adott választ, jelezve a szándékot, hogy elkerüljék a korábbi vitát.

A beszélgetés fő tanulságai három pontban összegezhetők:

1. Trump szerint nincs szükség tűzszünetre

Trump megerősítette, hogy szerinte nem feltétlenül kell tűzszünetet kötni a végső békedeklaráció előtt. “Dolgozhatunk a békén, miközben folyik a harc, de stratégiai hátrányt jelenthet az egyik fél számára” – fogalmazott. Bár elismerte, hogy a tűzszünet megállítaná a vérontást, a hangsúly most a tárgyalási pozíciók megtartásán van.

2. Nyugodtabb ukrán-amerikai diplomácia

A két vezető találkozása és a könnyed hangvétel jól jelzi, hogy a februári feszült találkozót megpróbálták nem megismételni. Trump és Volodimir Zelenszkij tréfálkozott, de a nehéz döntések súlyát egyikük sem kerülte meg, jelezve, hogy a béketárgyalások nem csupán gesztusok kérdése.

3. Amerika szerepe a biztonsági garanciákban

Trump nyitva hagyta a lehetőséget az amerikai katonai szerepvállalásra a Kyivnak nyújtott biztonsági garanciákban. “Most várnak a szobában az európai vezetők, akik nagyon komolyan gondolják a védelmet, és segítünk nekik ebben” – mondta. A részleteket nem árulta el, de jelezte, hogy a támogatás jelentős lehet.

A találkozó után világos, hogy a felek komolyan dolgoznak a béke elérésén, de a részletek, különösen a tűzszünet és az amerikai katonai szerep, még a levegőben lógnak. A következő hetekben dőlhet el, hogy a barátságos gesztusokból konkrét biztonsági és politikai lépések születnek-e.