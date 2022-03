A Volkswagen (VW) ID.5 SUV kupéja, amely az ID.3 és az ID.4 után a cég harmadik újgenerációs e-autója, értékesítésének megkezdése azért késik, mert a szászországi Zwickauban található üzemben az Ukrajnában gyártott kábelkötegek hiánya miatt több hétre leállították a gyártást. „Ezért az ID.5 piaci bevezetését április helyett májusban tervezzük” – mondta a vállalat szóvivője pénteken.

Fotó: HENDRIK SCHMIDT / AFP

Az utóbbi időben a VW több gyára is leállt ideiglenesen, mivel most már a csiphiány mellett a kábelkötegekkel kapcsolatos problémák is akadályozzák a termelést – számolt be a német Kfz-Betrieb magazin a cég autókereskedőknek írt levelére hivatkozva.

Az ID.5 sorozatgyártása január végén kezdődött Zwickauban. Az üzemet időközben teljesen átállították az e-autók gyártására, és a konszern leányvállalatainak, többek között az Audinak is dolgozik.

A vállalat szerint egyébként a VW wolfsburgi központjában stabilabbá vált az ellátási helyzet, és a következő két hétben az eredetileg tervezettnél gyorsabban növelik a termelést.

Közben a Tesla 947 járművet hív vissza az Egyesült Államokban, mert előfordulhat, hogy a visszapillantó kép nem jelenik meg azonnal, amikor tolatásba kapcsolják – közölte az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA).

Az autógyártó szerint a visszahívás a 2018-2019-es Model S és Model X gépkocsikat, valamint a 2017-2020-as Model 3-as járműveket érinti, amelyeket az Autopilot Computer 2.5 rendszerrel szerelték fel. A Tesla a probléma orvoslására műholdas szoftverfrissítést hajt végre.

Az NHTSA szerint a tolatókamera késleltetett képe korlátozza a vezető hátsó kilátását, és növeli a baleset kockázatát, ezért a hibás járművek nem felelnek meg a hátsó kilátásra vonatkozó szövetségi biztonsági szabványnak. Ez az utóbbi időben már a Tesla sokadik visszahívási akciója.

A Volkswagen részvényei pénteken délután fél öt körül előző napi záróára környékén, 151,3 eurón állt, míg a Tesla 1005 dolláron, ami szintén minimális változást jelent.