A Sony és a Honda közösen fejleszt villanyautókat, ezt a két társaság pénteken közölte a nyilvánossággal. Ezzel a lépéssel gyakorlatilag a lemaradásukat igyekeznek közösen behozni, ugyanis eddig a Honda nem igazán jeleskedett a villanyautók gyártásában, míg a Sony az önvezető autózás és az új rendszereket kiszolgáló elektronikai fejlesztésekben halmozott fel versenyhátrányt előbbre tartó riválisaihoz képest.

A két cég most egy közös vállalat alapításával teszi meg az első lépést lemaradásuk csökkentéséhez, s ehhez más partnereket is szívesen fogadnak.

Josida Kenicsiro, a Sony elnök-vezérigazgatója az első Sony prototípusok bemutatóján, januárban a Las Vegas-i szórakoztatóelektronikai vásáron; Fotó: PATRICK T. FALLON / AFP

Az együttműködés pénzügyi alapjairól nem beszélt a két cég vezetője pénteki közös tokiói sajtótájékoztatóján.

Újságírói kérdésre Mibe Tosihiro, a Honda vezérigazgatója elmondta, elképzelhető ugyan, hogy a vegyesvállalat részvényeit a tőzsdére vigyék, így szerezve pluszforrásokat, ám egyelőre nem ebben gondolkodnak. Ígéretük szerint 2025-ben dobják majd piacra első teljesen elektromos hajtású járművüket, bennfentesek szerint a logikusnak látszó Sonda márkanéven. Mibe Tosihiro ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a Honda a közös vállalattól függetlenül folytatja saját elektromos járműstratégiáját és fejlesztéseit.

Az együttműködés keretében mindegyik fél azt teszi, amihez a legjobban ért, azaz a Honda a felépítmény és a formaterv kidolgozását, valamint a gyártást vállalja magára, míg a Sonyra marad az elektronikai fejlesztés, a mobilitási szolgáltatásokhoz kapcsolódó technika és technológia biztosítása. Utóbbi nem a fán terem, úgyhogy a japán óriásvállalatnak ehhez a szigorú szakmai tudást is meg kell szereznie, igaz, a szenzorgyártás területén már meglehetős tapasztalattal rendelkezik.

A szakmai kompetenciák megszerzése persze részben pénzkérdés, hiszen a számos, eltérő fejlettségi szinten dolgozó startup és már befutott vállalkozás is dolgozik ezen a terepen. A Sonynak pedig nagyon jól megy, a pénze megvan az esetleges akvizíciókhoz, így ahhoz is, hogy az új generációs autók táguló piacának kulcsfontosságú szereplőjévé váljon. A Sony vezérigazgatója, Josida Kenicsiro januárban már bejelentette a Sony Mobility megalapításának a tervét, lehet, hogy ebbe társul majd be a Honda, de ez végül is szervezeti kérdés.

A klímavédelem, a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló globális kihívásokra válaszul a technológiai óriásvállalatok felismerték, merre tart a jövő közlekedése, és azt, hogy ebből az átállásból nem szabad kimaradniuk. Ráadásul a villanyautókhoz nem is kell annyi alkatrész, mint a belső égésű motorokkal szereltekhez, így gyártásuk is könnyebb. Nem véletlen, hogy a technológiai szektor óriásai közül a Huawei, a Xiaomi, a Foxconn, a Samsung – és talán a mindig titkolózó Apple is – errefelé összpontosítja fejlesztési forrásait.

Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

A Sony január elején már jelezte, hogy

tavasszal egy leányvállalatot hoz létre Sony Mobility néven az e-autó-piaci lehetőségeinek feltérképezésére, akkor vegyesvállalatról még nem volt szó, de ez szakértők szerint logikus lépésnek mutatkozott.

Josida Kenicsiro, a Sony elnök-vezérigazgatója akkor a Las Vegas-i szórakoztatóelektronikai vásárhoz (CES) kapcsolódó sajtótájékoztatóján megjegyezte, hogy cége a képalkotási és -érzékelési, a felhőszolgáltatási, az 5G- és a szórakoztatóelektronikai piacon már bizonyított, és képes arra, hogy új szintre emelje a mobilitás fogalmát.

S ha már ott volt, Josida fel is libbentette a fátylat a Sony első város terepjárójának, a Vision-S 02-nek a prototípusáról. A modellt ugyanarra az elektromos platformra építették, mint a Vision-S 01-es kupét, amelynek tesztpéldányai 2020 decembere óta róják az európai utakat. Nem PlayStationről van szó, a Sony valóban kilép a virtuálisból a valós világba, felvillanyozva az elektromosautó-gyártás iránt amúgy is fogékony befektetőket.