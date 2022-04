Az évtized végéig jó néhány belső égésű motoros modell gyártását megszünteti a Volkswagen német autógyártó konszern – számolt be róla a Reuters.

A cégcsoport tervei szerint kevesebb gépkocsit fog értékesíteni, ugyanakkor a jövedelmezőbb prémiumjárművek gyártására fókuszál – nyilatkozta szerdán a VW-csoport pénzügyi vezetője.

Nem a növekedés az elsődleges cél, a jövőben a minőségre és ezzel együtt a magasabb árrésekre összpontosítunk

– ismertette Arno Antlitz.

Hozzátette, hogy a Volkswagen a következő nyolc évben 60 százalékkal csökkentené Európa-szerte a több márkára elosztott, több mint 100 modellből álló benzin- és dízelautó-kínálatát.

Az autóipari óriás új stratégiája rendszerszintű változásokat jelez az autóiparban. A piaci szereplők többsége évtizedek óta úgy próbálja növelni a nyereséget, hogy évről évre több járművet értékesít, még akkor is, ha ehhez nagy árengedményeket kell adni.

Fotó: JULIAN STRATENSCHULTE / AFP

Ezt a stratégiát folytatta a wolfsburgi székhelyű csoport is, amely megőrizte erős jelenlétét a számára veszteséget termelő észak- és dél-amerikai piacokon is, és elárasztotta a régiót új modellekkel, vállalva azt, hogy ezzel súlyos veszteségeket szenved el – írta a Financial Times.

A koronavírus-járvány okozta súlyos csiphiány ugyanakkor arra kényszerítette az autógyártókat, hogy mérsékeljék a termelést a megugró kereslet miatt. Ez lehetővé tette az olyan márkák számára, mint a Mercedes és a BMW, hogy magasabb árat kérjenek modelljeikért, és

rekordnyereséget érjenek el 2021-ben, az alacsonyabb eladott járműszám ellenére.

A Volkswagen korábbi vezérigazgatója, a dízelbotrány miatt lemondott Martin Winterkorn azt tűzte ki célul, hogy a német konszern 2018-ig megelőzi értékesítési volumenben a Toyotát és a General Motorst is, és ebben a mutatóban a világ legjobbja lesz.