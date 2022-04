Az amerikai vállalatokat némi késéssel követve elrajtol az európai gyorsjelentési szezon is. A kontinens legjelentősebb tőzsdei cégeit tömörítő Stoxx 600 index tagjai a tengerentúli társaiknál is jelentősebb növekedésről adhatnak számot, a legkiemelkedőbb teljesítményt ugyanakkor itt is az energia-, nyersanyag- és ipari szektortól várják a szakértők.

Az európai nagyvállalatok árbevétele ötödével, nyeresége pedig mintegy negyedével növekedhetett az idei első negyedévben a Refinitiv Lipper elemzői konszenzusa alapján. A forgalom bővülése ezzel továbbra is dinamikus maradhatott, a nyereségtermelés viszont alacsonyabb fokozatba kapcsolhatott az egy évvel ezelőttihez és tavaly év végéhez képest is. Összevetésül, az S&P 500-tagok bevétele átlagosan 11, nyereségük pedig mindössze 6,4 százalékkal gyarapodhatott.

Fotó: MICHAL FLUDRA

A növekedés motorjai Európában is az elszálló olaj- és gázárakon nagyot kaszáló energiacégek lehetnek, nélkülük ugyanis egyszámjegyű lenne a dinamika mindkét mutatót tekintve. A szektor messze kiemelkedhet a mezőnyből, bevételeik duplázása mellett profit soron az egy évvel korábbi profitjuk közel háromszorosát szállítva. Messze átlagon felüli növekedésre van kilátás a nyersanyagtermelőknél is, de várhatóan nem lesz panasz az iparcégek és az ingatlanos vállalatok teljesítményére sem. Profitcsökkenés mindössze három szektorban várható a 2021-es magas bázisról. A pénzügyi cégek eredménye 3,5, a tartós fogyasztási cikkeket gyártóké pedig bő öt százalékkal zsugorodhatott, a sereghajtónak várt technológiai szektorban pedig 10 százalék feletti profitcsökkenés jöhet.

Eddig csupán néhány európai cég tette közzé beszámolóját, a szerdai jelentések pedig inkább pozitív meglepetést szállítottak.

A Heinekent bő harmadával 6,99 milliárd euróra emelkedő forgalomhoz és két és félszeresére ugró, 417 milliós nyereséghez segítette az éves alapon jelentősen bővülő európai sörfogyasztás, amit a pandémiás korlátozások feloldása, és ezzel a vendéglátóhelyek újranyitása is támogatott. Az orosz-ukrán háború és az elszabaduló infláció jelentette kockázatok mellett így kitart 2022-es céljainál a sörgyártó, amely stabil, illetve szerény mértékű eredményjavulást vetít előre.

Felülmúlta a piaci várakozásokat a francia élelmiszeripari óriás Danone is, amely a konszenzusos 5,5 százalék helyett 7,1 százalékkal 6,24 milliárd euróra emelkedő bevételt jelentett. A tejtermékek mellett tápszereket és palackozott vizet is forgalmazó cég a második negyedévre is erős forgalombővüléssel számol a magas infláció és az ellátási láncok problémái miatt kihívásokkal teli környezetben. A működési árrés egész évben 12 százalékos lehet, míg a forgalom bővülését 3-5 százalék közé várják. A Just Eat Takeaway rendelései egy százalékkal 264 millióra mérséklődtek a pandémiás ételrendelési boom alábbhagyásával, a felfelé javított éves EBITDA-cél, valamint a tavaly 7,3 milliárd dollárért megvásárolt amerikai Grubhub lehetséges eladása ugyanakkor kedvező fogadtatásra talált a befektetők között.

A héten fedi fel lapjait az európai technológiai szektor egyik zászlóshajója, az SAP is. Az igazi nagyüzem jövő héten indul, amikor a Stoxx 600 indextagok közel negyede, egészen pontosan 144 vállalat jelent.

Köztük lesz a Credit Suisse is, amely szerdán profitfigyelmeztetéssel igyekezett felkészíteni a befektetőket a várhatóan veszteséges negyedévre, amit az orosz-ukrán háború okozta 200 millió frankos bevételkiesés mellett a különböző jogi eljárásokra félretett 700 milliós tartalék is növelhet a svájci nagybanknál.