A vártnál nagyobb mértékben nőtt a Heineken sörértékesítése az első negyedévben, köszönhetően az európai vendéglátóhelyek újranyitásának. A kedvező forgalmi számok tükrében a világ második legnagyobb sörgyártója az ukrajnai konfliktus okozta növekvő bizonytalanságok mellett is megerősítette idei eredmény-előrejelzését.

A holland sörgyártó bevételei 36 százalékkal, 6,99 milliárd euróra nőttek az év első három hónapjában, nagyrészt a vártnál jóval nagyobb mértékben megugró európai sörfogyasztásnak köszönhetően.

Csoportszinten organikus úton 5,2 százalékkal, 56,4 millió hektoliterre emelkedett az értékesített volumen, jóval meghaladva a 3,5-es elemzői prognózist. A legnagyobb növekedést kontinensünkön regisztrálta a vállalat, 11,5 százalékkal, a többi régióban ezzel szemben egy számjegyű volt a bővülés.

Fotó: Ramon van Flymen / AFP

A dinamikus forgalombővüléshez ennél is meredekebben, közel két és félszeresére emelkedő, 417 millió eurós profit társult. Az első háromhavi eredmény ugyanakkor még nem tartalmazza azt a mintegy 400 millió eurós leírást, amit az orosz piacról való kivonulás miatt kénytelen elkönyvelni a vállalat. Utóbbiról az első féléves eredményszámokkal együtt adnak majd újabb tájékoztatást.

Dolf van den Brink vezérigazgató szerint az európai kiskereskedelem pandémiát követő részleges fellendüléséből és a minden régióban érvényesített határozott árképzésből is profitálni tudott a vállalat. A vállalatvezető ugyanakkor a makrogazdasági bizonytalanságok növekedésére és továbbra is magas inflációs környezetre számít, ami újabb nyomást helyezhet a költségekre, egyúttal a sörfogyasztást is visszavetheti azidén.

Mindezzel együtt

a Heineken továbbra is azzal számol, hogy működési eredménye stabil, illetve szerény bővülést mutat majd 2022-ben.

A vártnál jobb eredményszámokat a piac is kedvezően fogadta, a Heineken részvényei délelőtt közel 3,5 százalékkal erősödtek, magukkal húzva a versenytársak papírjait is. Az AB InBev kurzusa 2,7, a Carlsbergé pedig 2,6 százalékkal ugrott meg a nap elején.