Rendületlenül folytatódik az euró februárban kezdődött gyengülése, és a dollár felvásárlása a szokott minta szerint nyomás alatt tartja a közép-európai devizákat is, amin a régiós jegybankok kamatemelései, szóbeli és piaci intervenciói csak enyhíteni tudtak. Emmanuel Macron francia elnök újraválasztása és az eurózóna vártnál hamarabb történő érkezésének belengetése sem segített a hét elején az eurón, kedden pedig újabb 26 hónapos mélypontra siklott a zöldhasú ellenében, és elérhető közelségbe került az ötéves mélypont is.

Fotó: Shutterstock

Reggel 10 után 1,0677 környékén járt az euró a dollár keresztben. Forint elleni árfolyama – amint ez történni szokott egyéb mozgatók híján 0ľ híven lemásolta az euró/dollár kereszt mozgását, a két grafikon tükörképe egymásnak. A forint a hajnali 371,9-ről 374,25-ra gyengült az euró ellenében. Pont ugyanígy mozgott, bár valamivel kevesebbet gyengült a cseh korona is, 24,375-ről 24,445-re puhulva. Mérsékeltebben gyengült a złoty, de tegnap is ez volt a minta, és aztán a lengyel deviza is szép kilengéseket mutatott. Mindhárom országban várhatóan tovább emeli kamatait a jegybank – a leghamarabb az MNB, ma délután –, de a nemzetközi széllel szemben nehéz vitorlázni.

Az euró gyengülése már nem is szél, inkább széljárás. A kockázatkerülést és a dollár vásárlását konkrétan kedden két egy irányba – a világgazdaság lassulása felé – mutató tényező okozza az alapzajjá változott ukrán–orosz háború mellett. Az egyik, hogy közeledünk a Federal Reserve május 4-i ülése felé, amely várhatóan turbóütemben folytatja a kamatemeléseket, és egyre inkább felismeréssé válik, hogy ebből nem nagyon lehet más a világ legnagyobb gazdaságában, mint recesszió. Eközben a második legnagyobb, Kína sem legszebb napjait éli: itt alacsony, sőt csökken is a kamat, a gazdaságot azonban a Coviddal szembeni zéró tolerancia, a szélesedő járványkorlátozások fogják vissza.

Még a dollárnál is robusztusabb ebben a környezetben a hagyományos menekülődeviza, a svájci frank, amely a zöldhasú ellen is folyamatosan dönti a rekordokat, a kétéves csúcs és a paritás felé haladva. Kedden reggel 1,041 környékén járt az árfolyam. A kínai részvények tovább estek, Európában azonban – legalábbis egyelőre – megállt a múlt csütörtök óta tartó zuhanás, mivel egyelőre úgy tűnik, szépen alakul az európai vállalati jelentési szezon, például a UBS és a Maersk remek eredményekről számolt be. Az euróba ugyan ez sem tudott életet lehelni, de van olyan vélemény, hogy technikai értelemben akár már a Fed-ülés előtt is jöhet egy kis euróerősítő korrekció az árfolyamban.

Miközben a Fed kiszámíthatóan szigorít – és ez erősíti a dollárt –, az Európai Központi Bank előtt álló dilemmát a következőképp foglalta össze Antje Praefcke, a Commerzbank deviza- és feltörekvő piaci közgazdásza:

Még ha el is kezdi emelni kamatait júliusban, proaktívan lépve fel az infláció ellen, még akkor is itt az energiaválság veszélye, ami a gazdaság fájdalmas romlásához vezetne. Ha ellenben az EKB a gazdasági hatásoktól félve tétlenkedik, vagy piaci szempontból túl keveset tesz, a görbe mögött marad, különösen mivel a kínai Covid-intézkedések valószínűleg azt jelentik, hogy a kínálati láncok zavarai még hónapokig fennmaradnak, és a pozitív reálkamatok esélyei megfogyatkoznak az euróövezetben. Egyik sem kifejezetten pozitív változat az euró számára.