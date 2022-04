A vezető streamingszolgáltató, a Netflix számára a koronavírus-járvány kezelése érdekében meghozott intézkedések – különösen az otthonok elhagyásának korlátozása – óriási szárnyalást hoztak,

elfedve a mögöttes üzleti modellben rejlő problémákat, melyek azonban egyre nyilvánvalóbbakká válnak.

Ezek alapján nem meglepő, hogy a cég részvényei a történelmi csúcshoz képest lefelezték az értéküket alig pár hónap alatt, ám még így is drágának számítanak, ha feltételezzük, hogy a gyors növekedés korszaka véget ért a szolgáltatás életében – amire jó okunk is van, miután az előfizetők számának bővülése meg is állt a legutóbbi negyedév során, igaz, ennek fő oka az orosz piacról történő kivonulás.

Fotó: Pavlo Gonchar / LightRocket via Getty Images

Azonban ez nem az egyetlen magyarázat, hiszen a vállalat által használt regionális bontás szerint csökkent mind az észak- mind a dél-amerikai előfizetők száma, de lassú volt a növekedés az Európát, Közel-Keletet és Afrikát magában foglaló térségben is, még akkor is, ha az Oroszország nélküli számokat nézzük. Amennyiben Oroszországgal is számolunk, úgy egyedül az ázsiai–csendes-óceáni térségben tudott nőni a vállalkozás előfizetőinek száma.

Tekintve, hogy a cég úgy gondolja,

a globálisan meglévő több mint 200 millió előfizető további több mint 100 millió háztartással osztja meg a szolgáltatáshoz tartozó jelszavát,

úgy vélik, hogy a növekedés lendületét ezen megosztások készpénzre váltása adhatja vissza, miután az áremelésen már túl vannak.

A terveket tettekre is váltották, ám egyelőre csupán három piacon – Chilében, Costa Ricában és Peruban – kísérleteznek ezzel. Itt az újabb háztartásokkal történő megosztást a már meglévő előfizetők fizetik. A Netflix szerint természetesen óriási a különbség abban is, hogy a megosztott jelszavak használói néhanapján nézik a szolgáltatás kínálatát, vagy gyakran, így idővel az ezzel kapcsolatos költségek között is megjelenhet a differenciált megközelítés.

Mindenesetre – noha nem várható, hogy mindezt azonnal sikerül monetizálni – a Netflix szerint a megosztásokban óriási rövid és középtávú növekedési potenciál van. Éppen ezért legutóbbi gyorsjelentésükben fel is hívják a figyelmet, hogy a jövőben nem az előfizetők számának gyarapodásában, hanem az előfizetésenkénti átlagos bevételben, a teljes bevételben és a nézettségben mérik a sikert.