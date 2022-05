Több mint 50 millió, egészen pontosan 51,1 millió fontért igazolja le Erling Haalandot, a Borussia Dortmund norvég csatárát a Manchester City – erősítette meg az angol csapat kedden.

Fotó: AFP

A City a CNBC szerint kifizette a 21 éves játékos elengedési záradékát is, és összesen 85,5 millió fontot fizet ki, ha az ügynöki díjakat, az aláírási bónuszt és az egyéb költségeket is figyelembe vesszük. Haaland július 1-jén csatlakozhat a Cityhez, amennyiben addigra a klub véglegesíti a szerződéses feltételeket a játékossal. A Sky Sports News beszámolója szerint a 21 éves játékos hétfőn már teljesítette az orvosi vizsgálatot is a brüsszeli Erasmus kórházban.

A Manchester City vezérigazgatója, Ferran Soriano a múlt héten tájékoztatta a Dortmund főnökét, Hans-Joachim Watzkét, hogy a City kész aktiválni a csatár feloldási záradékát, ezt követően a két klub gyorsan megállapodott. Haaland 88 mérkőzésen 85 gólt szerzett a Dortmundban, mióta 2020 januárjában az Red Bull Salzburgtól megérkezett. A Dortmund utolsó mérkőzése a szezonban a szombati, Hertha Berlin elleni hazai találkozó lesz.

A Dortmund a hírek szerint ismét a Red Bull Salzburgból pótolja csatárát, Karim Adeyemit vinnék Haaland helyére. A 20 éves játékos ebben a szezonban 42 mérkőzésen 23 gólt szerzett, miközben nyolc gólpasszt is adott.

A Man City részvényei késő délután a NASDAQ-on fél százalékkal, 13,1 dollárra gyengültek.