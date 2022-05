A WeWork története nem igazán nevezhető sikersztorinak, ám a társalapító Adam Neumann számára azért végül mégsem alakultak annyira rosszul a dolgok: noha le kellett mondania a vezérigazgatói címről, és el kellett hagynia a céget, nem üres kézzel távozott végül. Az üzletember ezt követően hosszú időre eltűnt a nyilvánosságból, ám azóta ismét előkerült, most épp a 70 millió dolláros finanszírozáshoz jutó Flowcarbon támogatójaként – írja a Reuters.

A vállalat a karbonkibocsátási kvóták kereskedelmét kívánja a blokklánc segítségével leegyszerűsíteni, illetve a piacot likvidebbé tenni, mondván az egyre növekvő kereslet ellenére azok piaca továbbra is homályos, töredezett és átláthatatlan. Ezt oldaná meg a Flowcarbon, mely

a különböző, karbonkibocsátást ellensúlyozó beruházások krediteit helyezné a blokkláncra és adná el token formájában.

Fotó: Angus Mordant / Bloomberg via Getty Images

A mostani finanszírozási kört Marc Andreessen és Ben Horowitz híres kockázati tőkebefektető vállalata az a16z (vagy Andreessen Horowitz) vezette, mely az utóbbi időszakban különösen szívesen ad pénzt kriptoprojektekre, de a befektetők között megtalálható a General Catalyst és a Samsung Next is. Ezen a módon 32 millió dollárhoz jutott a vállalkozás, mely további 38 millió dollárt szerzett tokenek eladásával is.

A cég által kínált szolgáltatások között megtalálható a kibocsátási lehetőségek nyugdíjazása – hasonlóan a más blokkláncokon történő tokenek elégetéséhez – valamint kicsomagolása is, mely

lehetővé teszi, hogy azokat a blokkláncról eltávolítva, azon kívül értékesítsék a tulajdonosok.

Noha a vállalkozás céljai dicséretesek, a választott eszköz és a célok között feszül némi ellentét, hiszen egyelőre a cég honlapja szerint a Flowcarbon az Ethereum szélsőségesen környezetszennyező blokkláncán található, mely az ígéretek szerint azonban hamarosan áttérhet kevésbé környezetpusztító megoldásokra.

Adam Neumann személye sem feltétlenül jó előjel: noha az üzletembert sosem ítélték el bűncselekményért, a róla készült sorozat eléggé egyértelműen szélhámosként mutatja be karakterét.

A Világbank keddi közlése szerint világszerte mintegy 84 milliárd dollárnyi bevételt jelentett az országok számára 2021-ben a kibocsátási engedélyek piacra dobása, ez 60 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.