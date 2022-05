A kínai koronavírus-járvány visszatérése, valamint a videojátékok drasztikus visszaszorítását célzó pekingi hatósági szigor tehető felelőssé a Tencent rendkívül gyenge első negyedéves teljesítményéért, amihez hasonlót legutóbb 2004-ben mértek. No meg a TikTok videomegosztót üzemeltető ByteDance, amely komoly riválissá lépett elő és elszívja a hirdetéseket a WeChat közösségi és üzenetküldő alkalmazások gazdájától, a Tencenttől.

Már az is szokatlan volt, hogy a Tencent negyedéves bevétele megrekedt a tavalyi 21,3 milliárd dolláros szinten, az viszont sokkolta a piacot, hogy az adódott nyeresége a felére, 3,7 milliárd dollárra olvadt. A hongkongi tőzsdén 6,5 százalékot esett a részvényárfolyam a rossz hírek nyomán.

A reklámbevételek tavalyi negyedik negyedévben kezdődött zsugorodása akkor 13, most 18 százalékos visszaesésben öltött testet, elsősorban a fogyasztási cikkek, e-kereskedelem és az utazások terén tapasztaltak lanyhuló hirdetési hajlandóságot. Ami nem is csoda, hiszen a járvány miatti lezárások, a kínai növekedés lefékeződése a cégek hirdetési büdzséjét is szűkebbre szabta.

A világ legnagyobb online videojáték-szolgáltatójának számító Tencent működésére közvetlenül és húsba vágóan hatott a játékok használatát, elérhetőségét a fiatal korosztály körében drasztikusan megszigorító pekingi politika, amely az új játékok engedélyezését is felfüggesztette nyolc hónapra, és az áprilisi újraindítás csigatempója miatt az újabb verzióktól remélt bevételek sem folyhatnak be a Tencenthez. A hazai játékbevétel egy százalékkal esett vissza, a jóval kisebb részt adó külföldi értékesítés viszont 4 százalékkal nőtt.

Szakértők szerint Peking tavaly tavaszi büntető hadjárata a versenyellenes és profithajhász kínai technológiai gigászok, köztük az Alibaba, a Meituan, a Didi és a Tencent ellen ez utóbbiak teljes behódolásával véget ért, s most már a pártvezetés kezdi partnerekként kezelni őket, mert rájött arra, hogy a megtorpant gazdasági növekedés felpörgetésében nélkülözhetetlen a szerepük.