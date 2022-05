Növekvő eredményről szólt a Graphisoft Park első negyedéves gyorsjelentése. A piac keddi zárása után publikált számok kedvező trendekre utalnak. A közlemény szerint bebizonyosodott, hogy a koronavírus tetőzése után is szükség van irodákra, ugyanakkor a cégek új szempontokra is figyelnek telephelyeik kiválasztásakor.

Összességében az év elején az ingatlanok üzemeltetésével-, és fejlesztésével foglalkozó társaság meglovagolta a „home office” időszakának végét, a cég irodaterületei iránt 2021. II. félévétől kezdődően ismét folyamatosan növekvő igény mutatkozik, a kihasználtsági ráta a koronavírus válság okozta 3 százalékos visszaesést követően az első negyedév végére ismét 97 százalékra nőtt. Hangsúlyozzák, hogy az irodák üresedésére vonatkozó nagyfokú bizonytalanság enyhült, a hibrid munkavégzés térnyerése mellett hosszú távon is érzékelhetően szükség van a személyes jelenlétre, így a heti néhány nap otthoni munka mellett a bérlőknek továbbra is célja a munkatársak dedikált munkahelyének megtartása. Ugyanakkor új elvárások, például a szociális távolságra vonatkozó igényt is kell elégítenie az irodaingatlanoknak.

Fotó: Kallus György



Óvatosan fejleszt a Graphisoft Park – ezt bizonyítja az is, hogy a magas kihasználtsági szintre tekintettel, és bízva az igények további növekedésében elkezdték a tavaly megvásárolt területre, és a déli fejlesztési telekre vonatkozó építési engedélyeztetési folyamat előkészítését. A közlemény szerint egy 4000 négyzetméteres épület fejlesztésére nyílik lehetőség, a területrendezési és régészeti munkák már befejeződtek, a tervezett új épület engedélyeztetése pedig folyamatban van. A kivitelezést elindításáról azonban csak később döntenek, a mostani helyzetben ugyanis, - mint írják – figyelembe kell vegyék az energiaárak gyors emelkedését, a kapacitások hiányából eredő kockázatokat, és a recesszió veszélyét is.

Az üzleti év tekintetében optimista a Graphisoft Park menedzsmentje, ugyanis a kedvező kihasználtsági szintnek, és a bérleti szerződések meghosszabbításának köszönhetően a bevételeik 300 ezer eurót meghaladó mértékben emelkedhetnek, így idén a várható éves díjbevétel elérheti a 15 millió eurót, és a nettó eredmény 5,2 millió eurót tehet ki, ami 7 százalékos pluszt jelent az előző évhez képest. A működési költségek 200 ezer euróval nőhetnek a várakozások szerint, részben az inflációs várakozások növekedése, részben pedig a vásárolt szolgáltatások bővülő köre miatt. Emlékeztetnek arra, hogy a társaság közgyűlésének határozata alapján a cég tavalyi eredménye után 4,4 millió euró osztalékot fizetnek ki részvényeseiknek. Az osztalékfizetés kezdőnapja május 11-e.