Elképesztő drágulást vetített előre a világ legnagyobb járműgyártója:

a Toyota alapanyagköltségei 11,1 milliárd dollárra növekedhetnek az áprilissal indult új üzleti évében,

ez több mint a kétszerese a 2021-es üzleti évben erre költött összegnek, miközben a gyártási darabszámot illetően nagy elmozdulásra nem számítanak a japán óriásvállalatnál.

Fotó: Toshikazu Sato / The Yomiuri Shimbun via AFP

Mivel a Toyotánál sosem voltak szívbajosak árpolitikájuk alakításánál, a baljós bejelentés arra is utal, hogy a késztermék, azaz az autók ára is jelentősen emelkedik majd. A márciussal zárult üzleti év eredményeit ismertető gyorsjelentéshez fűzött kitekintés az üzemi eredmény várható alakulására is kitér, mégpedig negatív irányban.

Az alapanyagoknál és a logisztikai kiadásoknál tapasztalható és a még előttünk álló példátlan mértékűnek minősített költségnövekedés húsz százalékot vághat le a Toyota éves üzemi eredményéből, ami 23 milliárd dollár volt a lezárult üzleti évben. A Refinitiv elemzői konszenzusától 12 százalékkal elmaradó, a mai árfolyamon 4,5 milliárd dollárra taksált várható profitszűkülés híre pedig azonnali öt százalékos esést váltott ki a Toyota részvényárfolyamában, miközben a vezető tokiói index, a Nikkei 0,1 százalékos pluszban volt.

A Toyota a csiphiányt legjobban kezelő járműgyártók közé tartozott, ám ez a versenyelőnye és elporladt a romló nemzetközi gazdasági helyzet, valamint a kínai Covid-járvány visszatérérése adott szigorú hatósági intézkedések miatt.

Az alkatrészhiány, a kínai termelés és beszállítás visszaesése ellen már a japánok sem tudtak hatáson védekezni.

Ezek a hatások a költségek növekedésével megspékelve már a január-márciusi időszakra is rányomták bélyegüket, akkor a befektetők által leginkább figyelt üzemi eredmény a kereken 4 milliárd dollárról szóló elemzői konszenzus helyett csupán 3,56 milliárd dollár volt, ez 33 százalékos visszaesés az egy évvel korábbihoz viszonyítva.

Fotó: Tayfun Coskun / Anadolu Agency via AFP

Még úgy is, hogy a jen két évtizedes mélypontra történt leértékelődése a dollárhoz képest, a most 130-as szinten járó keresztárfolyam a japán exportorientált autóiparnak rendkívüli módon kedvezett. A 2021-es év egészét tekintve masszív növekedést mutatott a Toyota, igaz a bázis a pandémia és a vele járó korlátozások miatt eleve nem volt túl acélos. Bevétele 15,3 százalékkal 240,75 milliárd dollárra nőtt, az üzemi nyereség pedig 36,3 százalékkal 23 milliárdra gyarapodott.

Az adózott profit 25,9 százalékkal, 22 milliárd dollárra hízott, ennek a 23 százalékát fizették ki osztalékként a részvényeseiknek.

A folyó üzleti évre 5,2 százalékkal magasabb, 253 milliárd dolláros bevételre számítanak. A lezárt üzleti évben 554 ezerrel több autót tudtak értékesíteni, ezzel elérve a 8,230 millió darabszámot. Japánban a forgalombővülés 9,5 százalékos volt, ez 1,924 millió jármű eladását jelentette, míg a szigetországon kívüli értékesítések 19,5 százalékos bővüléssel 6,306 millió darabra futottak fel. Az értékesítés valamennyi régióban nőtt.