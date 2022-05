A Brookfield Asset Management érdeklődését is felkeltette a Deutsche Telekom (DT) toronyüzletága, a kanadai eszközkezelő akár a spanyol Cellnexszel mint szakmai befektetővel közösen, akár szólóban is ajánlatot tehet a divízió eladásra kínált 50 százalékos hányadára – tudta meg a Bloomberg. A Deutsche Telekom márciusban indította el akkor 18 milliárd euróra értékelt egységére az értékesítés első, ajánlattételi szakaszát.

Fotó: Angel Garcia / Bloomberg via Getty Images

Az amerikai leányában többségi részesedés megszerzését tervbe vevő, ám erősen eladósodott német konszern családi ezüstjének potenciális vételára azonban a világgazdasági problémák ellenére – vagy éppen azért, mert egyre nehezebb ilyen stabilan működtethető, válságbiztos üzletre szert tenni – a legújabb hírek szerint

most már a 20–21 milliárd eurót is elérheti. Az ügyletből így 9–10,5 milliárd euró folyhat be DT-hez, amiből még a csoport első negyedéves jelentése szerinti közel 136 milliárdos adósság csökkentésére is futná.

A Deutsche Telekom szempontjából teljesen érthető, hogy – legalábbis részben – pénzzé akarja tenni átjátszótornyait, és inkább amerikai leányára fókuszál, hiszen egyelőre csupán 48,4 százaléka van a T-Mobile US-ben, de már most is innen származik konszolidált bevételeinek közel kétharmada. Logikus célkitűzés tehát, hogy az elemzői konszenzus által vételre ajánlott,

ugyanakkor 24 százalékkal 166,5 dolláros átlagos célára alatt forgó T-Mobile US részvényeiből halmozna fel 50 százalék feletti pakettet.

Bár a T-Mobile US a rendkívül versenyképes amerikai piacon működik, de a beruházások költségei a menedzsment számításai szerint hamarosan csökkenni fognak, és az elemzők úgy vélik,

a szabad cash flow a folyó évre várt 7,4 milliárd dollárról 2025-re több mint 18 milliárdra emelkedik, ami markánsan enyhíti a csoport eladósodása miatt aggódó befektetők félelmeit is.

Ezért aztán a DT bonni központja még az idén kiválasztaná, hogy kiszállhat be a Németországban és Ausztriában felállított több mint 40 ezer tornya üzemeltetésébe. Az érdeklődök közé sorolják, további pénzügyi befektetők mellett,

a tengerentúlon mintegy 220 ezer toronnyal rendelkező American Towerst, valamint a Vodafone Vantage Towers nevű – amúgy a frankfurti tőzsdére tavaly bevezetett – leányát is, amelynek nagyjából 80 ezer tornya van. Hogy aztán a DT toronycége is a parkettre lép-e, arról majd az új partnerrel állapodik meg a DT.

A német távközlési vállalat részvényei egyébként a múlt héten először jártak 19 euró felett 2002 eleje óta. A 16-os P/E (árfolyam/profit) ráadásul még mindig nem tekinthető drágának, sőt az elemzők vonzónak tartják a 3,5 százalékos osztalékhozamot is. Az idei 64 centes osztalék a hírek szerint jövőre újabb 4 centtel nőhet.