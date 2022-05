A tegnapi amerikai piacomlás a hajnali ázsiai kereskedés után a délelőtti európai nyitást is beárnyékolta. A nyugat-európai tőzsdeindexek, így a német DAX, a francia CAC és a londoni FTSE egyaránt 1-2 százalékos mínuszban indították a napot. A térségi versenytárs, varsói WIG index is bő 1 százalékot esett nyitás után.

Az általános csökkenésben is alulteljesítő a több mint 2 százalékos mínuszba csúszó BUX-index. Ami annyiban nem meglepő, hogy előző nap még felülteljesítő volt a pesti részvénypiac.A vezető részvények közül a Richter emelkedett ki a mezőnyből szerdán, közel 6 százalékos emelkedéssel áttörve előbb a 7000, majd a 7200 forintos ellenállást is. Az utóbbi szint ma már támaszként szolgál, s nyitás után visszateszt kezdődött a Richter piacán, 1 százaléknál kisebb eséssel.

Fotó: Simon Móricz-Sabján/VG

Ha felette stabilizálódna a gyógyszerpapír kurzusa, akkor pozitív maradna a rövid távú technikai kép.

Az OTP szerdán nem bírt a 11 ezer forintnál húzódó rendkívül erős ellenállási szinttel, majd csütörtök reggel hamar beesett a bankrészvény kurzusa a 10 620 és 10 500 forintos támaszok alá.Az OTP már az első órában több mint 3 százalékot zuhant.

A Mol is kiesett a 2840 és 2920 forint közti sávból,majd közel 4 százalékos mínusszal a 2800 forintos támaszt is letörte. Immár a 2740 forintos szintet teszteli.

Szerdán még 382 alá is bekukkantott az euró-forint, végül mégsem tört le a 382,50-os erős támasz. Csütörtökön ismét a forint gyenge oldalára lendült az EUR/HUF jegyzése. Reggel már 385 fölött járt a kurzus. Erős ellenállás 389-nél látható.