Európa legnagyobb légi közlekedési csoportja végül 44 százalékkal kisebb, 584 millió eurós nettó veszteséggel zárta az év első három hónapját a csütörtök reggel kiadott gyorsjelentése szerint. Az egy részvényre eső veszteség (EPS) a tavalyi 1,75 euróról 45 centre mérséklődött. A bevétel növekedésénél figyelembe kell venni, hogy a bázisidőszak épp a legszigorúbb utazási korlátozások, lezárások idejére esett, s az év eleje amúgy is uborkaszezonnak számít a légi közlekedésben, így komoly eltérések is előfordulnak az egyes adatokban.

Fotó: Shutterstock

Az akkori 41 ezres járatszámhoz képest most 135,5 ezer járatot közlekedtetett csoportszinten a Lufthansa, a hárommillió helyett 13,2 milliós utasszámmal. A járatkihasználtságban is jelentős előrelépés történt: 45-ről 65 százalék fölé nőtt töltöttségi faktorról számoltak be a németek, ami azért még mindig nem tekinthető acélosnak, mindenesetre örvendetesen felszálló ágban van. A koronavírus-járványt megelőző békeév, 2019 adataihoz viszonyítva a járatok száma még csak 57 százalékon áll.

A teherszállítási üzletágat viszont fenntartások nélkül dicsérni lehet. A hirtelen jött világgazdasági konjunktúra miatt megnőtt szállítási igények és az áremelések következtében a Lufthansa Cargo fennállása legerősebb első negyedéves üzemi eredményét produkálta, a bázisidőszak 315 millió eurós nyereségét 495 milliósra tornázta fel.

A légi közlekedési csoportnál visszafogottabb mértékben, de folytatódtak a pandémia idején elrendelt elbocsátások. Március végén a létszám hétezer fővel volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál, a csoportnál 104 ezren dolgoztak. A megszorításokkal teli tűzdelt, 2024-ben lezáruló költséghatékonysági program végrehajtása is jó ütemben halad, a 3,5 milliárdos megtakarítás 80 százalékát már teljesítették. A cash-flow is pozitívba fordult, a mínusz egymilliárdról plusz 780 millió euróra. A csoport március végén 9,9 milliárd eurós likvid tartalékkal rendelkezett.

Fotó: CHRISTOF STACHE / AFP

Az első negyedév elején az omikron-hatás kavart be, a végén pedig az oroszok Ukrajna elleni háborúja miatt előállt új helyzetre kellett reagálna Lufthansa vezetésének. A háborús hatás átmenetileg csökkentette csak a forgalmat, az elszálló kerozinárak és az orosz légtér lezárása miatt kerülőútra kényszerült ázsiai járataiknál szintén többletköltségekkel kellett számolniuk. Az orosz piac átmenetinek tekintett elvesztése nem rengette meg túlzottan a Lufthansát..

Kitekintésükben a rengeteg bizonytalansági tényező – kiemelten a fogyasztói bizalom változása az, ukrajnai háború, az energiaválság, a Covid-korlátozások – miatt óvatosan fogalmaznak, csak a forgalombővülés biztos és az is leginkább az Európán belüli járatok esetében. Alacsonyabb mértékben, de a tengerentúli utak és az üzleti utazások száma is növekedhet éves horizonton. Mindent egybevetve a cégvezetés elérhetőnek tartja, hogy a 2019-es teljesítményük 70 százalékára jöjjenek fel az idén.