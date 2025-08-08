Deviza
EUR/HUF396.04 -0.2% USD/HUF339.67 -0.07% GBP/HUF456.62 -0.14% CHF/HUF421.05 -0.21% PLN/HUF93.21 -0.07% RON/HUF78.08 -0.24% CZK/HUF16.2 -0.18% EUR/HUF396.04 -0.2% USD/HUF339.67 -0.07% GBP/HUF456.62 -0.14% CHF/HUF421.05 -0.21% PLN/HUF93.21 -0.07% RON/HUF78.08 -0.24% CZK/HUF16.2 -0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,108.68 -0.16% MTELEKOM1,824 +0.33% MOL2,988 -0.74% OTP29,950 -0.07% RICHTER10,260 0% OPUS590 -0.17% ANY8,020 0% AUTOWALLIS162.5 -0.91% WABERERS5,080 +0.4% BUMIX9,160.27 -0.08% CETOP3,563.49 +2.03% CETOP NTR2,212.79 +0.05% BUX103,108.68 -0.16% MTELEKOM1,824 +0.33% MOL2,988 -0.74% OTP29,950 -0.07% RICHTER10,260 0% OPUS590 -0.17% ANY8,020 0% AUTOWALLIS162.5 -0.91% WABERERS5,080 +0.4% BUMIX9,160.27 -0.08% CETOP3,563.49 +2.03% CETOP NTR2,212.79 +0.05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
autóipar
japán export
kereskedelmi háború
Toyota

Trump tízmilliárd dolláros csapást mért a Toyotára – és még örülhetnek is a japánok

A világ legnagyobb autógyártóját alaposan megüti a július végén elfogadott 15 százalékos amerikai védővám. A Toyota profitfigyelmeztetést adott ki ennek kapcsán, közel tízmilliárd dollárra becsülve a Trumppal kötött japán vámalkunak a cégcsoportot érintő éves anyagi következményeit.
Kriván Bence
2025.08.08, 08:00
Frissítve: 2025.08.08, 08:27

Ellentétes irányú pályán mozog Japán két legnagyobb autógyártója. Amíg a Honda vezetője szerdán az amerikai vámok enyhítésére hivatkozva letörölhette homlokáról az izzadságot, és 500-ról 700 milliárd jenre srófolta fel cége üzleti évére vonatkokó üzemi profitcélját, addig a japán és egyben globális piacvezető Toyota csütörtökön rükvercbe kapcsolt, és bejelentette, hogy 16 százalékkal csökkenti várható éves profitvárakozását. 

Toyota
A Toyota kisteherautói különösen népszerűek az Egyesült Államokban / Fotó: Ander Gillenea

A Toyota zsebéből az amerikai vámok és tovagyűrűző hatásaik együttesen 9,5 milliárd dollárnak megfelelő összeget húznak ki. A becsült összeg a magasabb anyagárakat és az exportbevételek csökkenését eredményező jengyengülést is tartalmazza, de a fő csapás a múlt hónap végén 25-ről 15 százalékra lealkudott Trump-féle vámrendelkezés, amelynek hatálybalépéséről egyelőre nincs hír. A szakértők szerint szeptember eleje lehet a céldátum. 

A Toyota beruházási lehetőségeit is szűkítik a vámok

A frissen kiadott profitfigyelmeztetés után a jövő márciussal záruló üzleti év 3200 milliárd jenes, azaz 21,7 milliárd dolláros üzemi szintű nyereséget hozhat a Toyota számára az eredetileg tervezett 3800 milliárd jen helyett. Azaz éhen nem halnak ugyan japánok, de kevesebb pénzük marad új beruházásokra, az elektromos átálláshoz szükséges fejlesztésekre. 

No meg a részvényeseknek jutó osztalék kifizetésére. A tőzsde rögtön reagált is a vállalatvezetés bejelentésére, a Toyota tokiói börzén jegyzett árfolyama 1,6 százalékkal esett.

 

Kétségtelen, hogy az értékesítési darabszám alapján a világ legnagyobb autógyártójának számító Toyota már előre kalkulált a vámok miatt keletkező veszteségére, az új, áprilissal indított üzleti évének első két hónapjára 180-180 milliárd jenesre becsülte a veszteséget. 

Most tehát azt történt, hogy a veszteséget felszorozták a teljes üzleti évre, és korrigálták az eredetinél 10 százalékponttal alacsonyabb vámkulccsal, plusz a fent említett két hatást is hozzácsapták. Az április–júniusi első üzleti negyedévben a Toyota 1170 milliárd jenes (7,96 milliárd dollár) üzemi nyereséget mutatott ki, ami 11 százalékkal alacsonyabb a bázisidőszakénál, viszont verte az LSEG 902 milliárd jenről szóló elemzői konszenzusát.

Jól indult az év, de milyen lesz a folytatás? 

Amúgy nem indult rosszul az idei év a Toyota számára, a cég növelte termelését és eladásait is az elő hat hónapban. A július végén közreadott statisztika szerint a csoport világszintű termelése az előző év azonos időszakához képest 8,8 százalékkal, 5,52 millió járműre nőtt. A japán gyártás 19,6 százalékkal, a külföldi gyártás 3,4 százalékkal nőtt.

Ezen belül a Toyota márka globális termelése az első fél évben 5,8 százalékkal, 4,92 millió darabra nőtt. A globális értékesítés 7,4 százalékkal, 5,54 millió járműre emelkedett az első fél évben, 27,4 százalékos növekedéssel a belföldi piacon és 3,6 százalékos növekedéssel külföldön.

A japán autógyártók szorult helyzetbe kerültek Trump vámjai miatt, mivel közülük

  • a Toyota,
  • a Honda,
  • a Nissan,
  • és a Subaru

legnagyobb piaca az Egyesült Államok, enyhíti viszont fájdalmukat, hogy a helyi piacot jobbára a helyi üzemeikben összeszerelt autókkal szolgálják ki.

Honda: hamarabb hegednek be a vámok ütötte sebek

Megemelte éves profitvárakozásait a második legnagyobb japán autógyártó a vártnál alacsonyabb amerikai vámok hatására hivatkozva. A Honda már annak is örül, hogy üzemi nyeresége nem 60, hanem csak 43 százalékkal zuhan idén Trump vámjai miatt, s egyben bejelentette, hogy évekre jegeli a Kanadába tervezett elektromosautó-gyártó üzemének megépítését.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu