Trump tízmilliárd dolláros csapást mért a Toyotára – és még örülhetnek is a japánok

Ellentétes irányú pályán mozog Japán két legnagyobb autógyártója. Amíg a Honda vezetője szerdán az amerikai vámok enyhítésére hivatkozva letörölhette homlokáról az izzadságot, és 500-ról 700 milliárd jenre srófolta fel cége üzleti évére vonatkokó üzemi profitcélját, addig a japán és egyben globális piacvezető Toyota csütörtökön rükvercbe kapcsolt, és bejelentette, hogy 16 százalékkal csökkenti várható éves profitvárakozását.

A Toyota kisteherautói különösen népszerűek az Egyesült Államokban / Fotó: Ander Gillenea

A Toyota zsebéből az amerikai vámok és tovagyűrűző hatásaik együttesen 9,5 milliárd dollárnak megfelelő összeget húznak ki. A becsült összeg a magasabb anyagárakat és az exportbevételek csökkenését eredményező jengyengülést is tartalmazza, de a fő csapás a múlt hónap végén 25-ről 15 százalékra lealkudott Trump-féle vámrendelkezés, amelynek hatálybalépéséről egyelőre nincs hír. A szakértők szerint szeptember eleje lehet a céldátum.

A Toyota beruházási lehetőségeit is szűkítik a vámok

A frissen kiadott profitfigyelmeztetés után a jövő márciussal záruló üzleti év 3200 milliárd jenes, azaz 21,7 milliárd dolláros üzemi szintű nyereséget hozhat a Toyota számára az eredetileg tervezett 3800 milliárd jen helyett. Azaz éhen nem halnak ugyan japánok, de kevesebb pénzük marad új beruházásokra, az elektromos átálláshoz szükséges fejlesztésekre.

No meg a részvényeseknek jutó osztalék kifizetésére. A tőzsde rögtön reagált is a vállalatvezetés bejelentésére, a Toyota tokiói börzén jegyzett árfolyama 1,6 százalékkal esett.

Kétségtelen, hogy az értékesítési darabszám alapján a világ legnagyobb autógyártójának számító Toyota már előre kalkulált a vámok miatt keletkező veszteségére, az új, áprilissal indított üzleti évének első két hónapjára 180-180 milliárd jenesre becsülte a veszteséget.

Most tehát azt történt, hogy a veszteséget felszorozták a teljes üzleti évre, és korrigálták az eredetinél 10 százalékponttal alacsonyabb vámkulccsal, plusz a fent említett két hatást is hozzácsapták. Az április–júniusi első üzleti negyedévben a Toyota 1170 milliárd jenes (7,96 milliárd dollár) üzemi nyereséget mutatott ki, ami 11 százalékkal alacsonyabb a bázisidőszakénál, viszont verte az LSEG 902 milliárd jenről szóló elemzői konszenzusát.