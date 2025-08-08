Trump tízmilliárd dolláros csapást mért a Toyotára – és még örülhetnek is a japánok

Ellentétes irányú pályán mozog Japán két legnagyobb autógyártója. Amíg a Honda vezetője szerdán az amerikai vámok enyhítésére hivatkozva letörölhette homlokáról az izzadságot, és 500-ról 700 milliárd jenre srófolta fel cége üzleti évére vonatkokó üzemi profitcélját, addig a japán és egyben globális piacvezető Toyota csütörtökön rükvercbe kapcsolt, és bejelentette, hogy 16 százalékkal csökkenti várható éves profitvárakozását.
A Toyota zsebéből az amerikai vámok és tovagyűrűző hatásaik együttesen 9,5 milliárd dollárnak megfelelő összeget húznak ki. A becsült összeg a magasabb anyagárakat és az exportbevételek csökkenését eredményező jengyengülést is tartalmazza, de a fő csapás a múlt hónap végén 25-ről 15 százalékra lealkudott Trump-féle vámrendelkezés, amelynek hatálybalépéséről egyelőre nincs hír. A szakértők szerint szeptember eleje lehet a céldátum.
A frissen kiadott profitfigyelmeztetés után a jövő márciussal záruló üzleti év 3200 milliárd jenes, azaz 21,7 milliárd dolláros üzemi szintű nyereséget hozhat a Toyota számára az eredetileg tervezett 3800 milliárd jen helyett. Azaz éhen nem halnak ugyan japánok, de kevesebb pénzük marad új beruházásokra, az elektromos átálláshoz szükséges fejlesztésekre.
No meg a részvényeseknek jutó osztalék kifizetésére. A tőzsde rögtön reagált is a vállalatvezetés bejelentésére, a Toyota tokiói börzén jegyzett árfolyama 1,6 százalékkal esett.
Kétségtelen, hogy az értékesítési darabszám alapján a világ legnagyobb autógyártójának számító Toyota már előre kalkulált a vámok miatt keletkező veszteségére, az új, áprilissal indított üzleti évének első két hónapjára 180-180 milliárd jenesre becsülte a veszteséget.
Most tehát azt történt, hogy a veszteséget felszorozták a teljes üzleti évre, és korrigálták az eredetinél 10 százalékponttal alacsonyabb vámkulccsal, plusz a fent említett két hatást is hozzácsapták. Az április–júniusi első üzleti negyedévben a Toyota 1170 milliárd jenes (7,96 milliárd dollár) üzemi nyereséget mutatott ki, ami 11 százalékkal alacsonyabb a bázisidőszakénál, viszont verte az LSEG 902 milliárd jenről szóló elemzői konszenzusát.
Amúgy nem indult rosszul az idei év a Toyota számára, a cég növelte termelését és eladásait is az elő hat hónapban. A július végén közreadott statisztika szerint a csoport világszintű termelése az előző év azonos időszakához képest 8,8 százalékkal, 5,52 millió járműre nőtt. A japán gyártás 19,6 százalékkal, a külföldi gyártás 3,4 százalékkal nőtt.
Ezen belül a Toyota márka globális termelése az első fél évben 5,8 százalékkal, 4,92 millió darabra nőtt. A globális értékesítés 7,4 százalékkal, 5,54 millió járműre emelkedett az első fél évben, 27,4 százalékos növekedéssel a belföldi piacon és 3,6 százalékos növekedéssel külföldön.
A japán autógyártók szorult helyzetbe kerültek Trump vámjai miatt, mivel közülük
legnagyobb piaca az Egyesült Államok, enyhíti viszont fájdalmukat, hogy a helyi piacot jobbára a helyi üzemeikben összeszerelt autókkal szolgálják ki.
Megemelte éves profitvárakozásait a második legnagyobb japán autógyártó a vártnál alacsonyabb amerikai vámok hatására hivatkozva. A Honda már annak is örül, hogy üzemi nyeresége nem 60, hanem csak 43 százalékkal zuhan idén Trump vámjai miatt, s egyben bejelentette, hogy évekre jegeli a Kanadába tervezett elektromosautó-gyártó üzemének megépítését.
