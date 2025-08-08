Deviza
Egri lakás vagy hevesvezekényi kastély? - Ön dönt, ugyanannyiba kerül a kettő

Egy egri lakás áráért már kész palotát lehet vásárolni a hevesi faluban – még nem késő, nem kelt el. A Szalgháry-kastély az államosítás után művelődési házként és orvosi rendelőként működött.
Andor Attila
2025.08.08, 08:44
Frissítve: 2025.08.08, 09:05

Érdekes ingatlan került a piacra, most bárki kastélytulajdonos lehet, akinek van közel 50 millió forintja. Az említett kastély Hevesvezekényben van, ez a Szalgháry-kastély.

Ingatlan: eladó kastély Hevesvezekényben

Hevesvezekényben az 1770 körül Szalgháry János megbízásából Quadri Kristóf által épített barokk stílusú Szalgháry-kastély az államosítás után művelődési házként és orvosi rendelőként működött. 

Amikor a faluban megépült az új orvosi rendelő, az önkormányzat eladta egy angol vevőnek. 

Ő – legalábbis egy falubeli szerint – felmarkolt rá egy rakás hitelt, majd le akart lépni, de börtönbe került. A szép formás kis kastély nagyon elhanyagolt, pedig érdemes lenne megmenteni – írja a Heol.

A hirdetés szerint a kastély felújításra szorul. Lakóházként, vendégházként, irodaként, szolgáltatói központként valószínűleg nagyszerű lehetőség lenne.

Több kastély is eladó Magyarországon

Ismét eladó a kompolti Grassalkovich–Károlyi-kastély. Az épületet és a hozzá tartozó további két kiszolgálóépületet a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hirdette meg júniusban, de a 207,77 millió forintos kikiáltási áron nem talált gazdára. A vagyonkezelő most ismét árverésre bocsátotta a kompolti kastélyhoz tartozó három ingatlant, ezúttal több mint 30 millió forinttal alacsonyabb áron, 170,534 millió forintért el lehet őket vinni. A korábban itt működő Fleischmann Rudolf Kutatóintézetet – amely 1918-ban jött létre és szárazságtűrő növényfajtákkal, árpával kísérletezett –, 2024 decemberben zárta be a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem.

 

