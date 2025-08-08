Játszi könnyedséggel pumpálta fel nyereségét a Sony

Beárazta a július végén kötött, az eredetinél kedvezőbb amerikai–japán vámmegállapodás üzleti hatásait a Sony. A szórakoztatóelektronikai óriásnál nem fogott sokkal vastagabban a ceruza, a jövő márciussal záruló üzleti évükre kalkulált vámhatást tompították, ennek megfelelően üzemi profitvárakozásukat szerény 4 százalékkal, 1330 milliárd jenre, azaz kereken 9 milliárd dollárra srófolták fel.

A Sony szórakoztatóipar felé nyitó stratégiája fényesen bevált / Fotó: Richard A. Brooks

Emlékeztetőül: az Egyesült Államokba irányuló japán exportot várhatóan szeptembertől 15 százalékos vám sújtja, szemben az első, a szigetország vállalatai körében azonnali pánikot kiváltó 27,5 százalékos Trump-féle vámfenyegetéssel. Májusban még a vámok éves szintű profitapasztó hatását 100 milliárd jenre (680 millió dollár) becsülték a Sonynál, ezt most 70 milliárd jenre (476 millió dollár) korrigálták a kedvezőbb vámbesorolásra hivatkozva.

A vámhatásokat is beárazta a Sony

Hozzátették, hogy ez még nem a végső adat, a helyzet képlékeny, így azt sem tudni pontosan, hogy mikor lépnek hatályba az új vámszabályok, bár a lényegen ez mit sem változtat. A Sony amerikai exportja is megnehezült, legfeljebb áremelésekkel kompenzálhatja majd a költségei megnövekedését.

A Sony indoklása szerint a profitcél feljebb tornászását az online játékszolgáltatásaival kapcsolatos bevételek növekedése és a számára kedvező devizahatások is támogatták. Bejelentését 5 százalékos részvényárfolyam-emelkedéssel honorálták a tokiói tőzsdén.

Ebben a csütörtökön publikált gyorsjelentésének is nagy szerepe volt, a cégóriás ugyanis 340 milliárd jenes (2,30 milliárd dollár) üzemi nyereségről számolt be üzleti évének első, április–júniusi negyedévéről. Ez 36 százalékkal haladja meg az egy évvel korábbit, és 18 százalékkal az LSEG elemzői konszenzusát.

Ebből adózottan 263 milliárd jen (1,79 milliárd dollár) maradt, ami 22,6 százalékos éves pluszt takar. Az árbevétel eközben szerény 2,2 százalékkal, 2621 milliárd jenre (17,8 milliárd dollár) növekedett. A bevétel régiók szerinti megoszlása és a részesedések a következőképp alakultak:

Egyesült Államok: 893 milliárd jen – 34,1 százalék

Európa: 558 milliárd jen – 21,3 százalék

Kína: 318 milliárd jen – 12,1 százalék

Ázsia és csendes-óceáni térség: 319 milliárd jen – 12,1 százalék

Japán: 311 milliárd jen – 11,9 százalék

Egyéb régiók: 223 milliárd jen – 8,5 százalék

A Sony a tárgyidőszakban világszerte 2,5 millió PlayStation 5 játékkonzolt értékesített, 4 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Mivel új konzolhoz új játékokat is kell vásárolni, ezek forgalma is felfutott. Nem is akármennyire, a játékeladásokból megtermelt üzemi profit duplázódott, s 148 milliárd jenre, azaz kereken egymilliárd dollárra ugrott.