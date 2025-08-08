Deviza
Nemzetgazdasági Minisztérium
áremelés
infláció

Tovább folyik a harc az áremelések ellen – ígéri az NGM az inflációs adatok után

A Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan nyomon követi az árréscsökkentéssel érintett szereplők esetében a keresztárazási folyamatokat, és szükség esetén fellép a szabálysértőkkel szemben. A tárca szerint a lépés segítséget nyújt a magyar lakosságnak, a drogériákban átlagosan 26,1 százalékkal, az élelmiszerüzletekben 20,3 százalékkal lettek olcsóbbak a termékek.
VG
2025.08.08, 09:14
Frissítve: 2025.08.08, 09:26

A kormány minden esetben fellép az áremelések ellen. Az árréscsökkentés továbbra is védi a családokat és a nyugdíjasokat, az érintett élelmiszerek 20,3 százalékkal lettek olcsóbbak, míg a drogériai termékek ára 26,1 százalékkal lett kedvezőbb – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

20250318_tesco_010_VZbevásárlás, vásárlás, húspult, infláció, nyugdíjas, tesco, árrésstop, árstop, árréskorlátozás, árrés NGM: a kormány folytatja az áremelések elleni küzdelmet
Fotó: Világgazdaság

Közleményükben felidézik, hogy a Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 júliusában az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 4,3 százalék, míg az előző hónaphoz képest 0,4 százalék volt. Az élelmiszer-infláció mértéke éves alapon 5,9 százalékot tett ki, az előző hónaphoz képest pedig 0,3 százalék volt. 

Az élelmiszer-infláció növekedése elsősorban a szezonális élelmiszerek, a friss gyümölcsök és zöldségek áremeléséhez köthető, amelyet a kedvezőtlen időjárási viszonyok okozta kínálati zavarok idéztek elő. A Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan nyomon követi az árréscsökkentéssel érintett szereplők esetében a keresztárazási folyamatokat, és szükség esetén fellép a szabálysértőkkel szemben.

A tárca leszögezte: a kormány árréscsökkentést vezetett be, majd azt kiterjesztette a háztartási és vegyi árukra, tisztálkodási és szépségápolási cikkekre is, ami gyors és érdemi árcsökkenést eredményezett. A lépés jelentős segítség a magyar lakosságnak, a drogériákban átlagosan 26,1 százalékkal, az élelmiszerüzletekben 20,3 százalékkal lettek olcsóbbak a termékek.

Esik az infláció Magyarországon, csak nem úgy, ahogy sokan várták

A vártnál kevésbé csökkent az infláció júliusban, a KSH péntek reggeli közlése szerint ugyanis a fogyasztói árak átlagosan éves alapon 4,3 százalékkal, míg havi alapon 0,4 százalékkal emelkedtek. Elemzők ennél kisebb áremelkedést jósoltak, ugyanakkor egyértelműen kedvező fejlemény, hogy az inflációs folyamatokat jobban tükröző maginfláció 4 százalékra süllyedt. 

