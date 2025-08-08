Ez váratlan: megvan az első európai ország, amelyik a Marsra megy – megállapodtak Muskkal

„Olaszország a Marsra repül!” – írta az olasz űrügynökség (ASI) vezetője, Teodoro Valente az X közösségi hálózaton, bejelentve azt a megállapodást, amely lehetővé teszi olasz kísérletek szállítását a Starship első kereskedelmi repülései során a Marsra.
A SpaceX által a Holdra és a vörös bolygóra való utazáshoz kifejlesztett óriásrakéta még mindig fejlesztés alatt áll, az év eleji utolsó tesztrepülései nem sikerültek.
Elon Musk, aki a Mars meghódítását tűzte ki célul, és aki nagyon derűlátó előrejelzéseiről ismert, továbbra is 2026-ra tervezi az első küldetés indítását.
„Szálljanak fel! Indulunk a Marsra! A SpaceX mostantól Starship szolgáltatásait kínálja a vörös bolygó eléréséhez” – jelentette be csütörtökön Gwynne Shotwell, a SpaceX elnöke az X-en, üdvözölve az Olaszországgal kötött partnerséget és további bejelentéseket ígérve.
Elindult a versenyfutás az első Holdra telepített atomerőműért. Oroszország és Kína közösen juttatna reaktort bolygónk kísérőjére. A NASA azonban igyekszik megelőzni őket, és még ebben az évtizedben atomerőművet szállítana a Holdra. Az űrverseny legújabb fejezete az, hogy melyik nagyhatalom lesz az első, mely atomerőművet küld a Hold felszínére. Miközben Oroszország és Kína korábban azt közölték, hogy a 2030-as évek közepére telepítenének reaktort bolygónk kísérőjére, addig az Egyesült Államok ennél is ambiciózusabb célokat fogalmazott meg.
Sean Duffy amerikai közlekedési miniszter és a NASA megbízott vezetője egy dokumentumban a fiskális 2030-as év első negyedévét, vagyis 2029 végét tűzte ki célként, szerinte az amerikai űrkutatási hivatalnak addigra készen kell állnia arra, hogy egy kis moduláris reaktort a Hold felszínére küldjön. Erre azért is szükség van – mondta –, mert aki először juttat atomerőművet a Holdra, az egy olyan zónát hozhat létre az égitest felszínén, ahová mások nem léphetnek be. Ez pedig Duffy szerint az Egyesült Államok Artemis programját is hátrányosan érintené.
