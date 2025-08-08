3 százalékos hitel: megszólaltak a bankok a kamatokról – ezzel jobb, ha minden magyar számol

Már 5-6 százalék körüli kamatok is fűtik a lakáshitelpiacot, így semmi nem indokolja a bankszövetség főtitkára szerint azt, hogy a pénzintézetek a további ügyfélszerzés érdekében bemenjenek az Otthon Start programban kikötött 3 százalékos kamat alá. Kovács Levente a korábbi elemzői véleményekre reagálva a Világgazdaságnak aláhúzta: „A hitelek 3 százalékon fognak kimenni az ügyfelekhez, a kamattámogatás alapján ez a realitás, mindenki ezzel számolhat.”

Otthon Start program: a bankszövetség főtitkára szerint 3 százalékon jutnak majd hitelhez az ügyfelek, szeptemberben indul a hajrá / Fotó: Shutterstock

A főtitkár szerint, ha megnézzük az új konstrukció tartalmát, az a pénzintézetek oldaláról – mint termék – nagyon hasonlít a babaváró hitelre, ezért a bankok oldaláról nem igényel extra informatikai fejlesztést, nincs benne olyan újdonság technikailag, ami időben elhúzná a felkészülést vagy később az otthonteremtési támogatás folyósítását. „Tapasztalataink szerint az első napokban és a véghatáridőnél szokott nagy dömping lenni, de az Otthon Start programnál nincs zárónap. Mi arra számítunk, hogy a hitelezés szempontjából alapesetben erős szeptember lesz, december az évzárás miatt lehet erős. Az augusztus pedig a felkészülés miatt lesz munkás, mindenki ugrásra készen áll” – fejtette ki.

Fix 3 százalékos hitel: ki mennyit kap? A bank által az ügyeleten realizált kamat a hitelfelvevői oldalról fizetett, a futamidő végéig fix 3 százalékos kamatból és az államtól kapott kamattámogatásból tevődik össze, az utóbbit 2026-tól kezdi fizetni a pénzintézeteknek az állam – tisztázta a szabályokat a Világgazdaságnak az MBH Elemzési Centruma. Mint rámutatnak, a kamattámogatás mértéke az ötéves ÁKK-referenciahozam háromhavi átlagának 110 százaléka, plusz 1 százalék mínusz az ügyfél által fizetett tényleges kamat. Ha az Otthon Start program által nyújtott kedvező kondíciókkal számolunk, akkor a legutóbbi aukciókon kialakult, 6,51 százalékos ötéves referenciahozamok átlagát alapul véve a kamattámogatás mértéke 5,3 százalék, a bank által realizált teljes ügyleti kamat tehát 8,3 százalék. Májusban piaci kondíció mellett szerződött lakáscélú hitelügyleteken a bankok átlagosan csak 6,5 százalékos kamatot realizáltak. Az Otthon Start hitel érdemben többet hoz, a bankok akár a 3 százalékos maximális ügyleti kamat alá mehetnek, hogy a konkurenciától több ügyfelet tudjanak elcsábítani – közölték portálunkkal.

A bankszektorban most a készség és képesség találkozik, összeáll – a bankszövetség főtitkára ebben látja az otthonteremtési támogatás várható sikerét, hiszen a bankok oldaláról megvan a likviditás, a hitelezési kedv, a lakosság számára pedig kedvezők a kondíciók, hogy lakáshoz jussanak. Úgy látja, lesz egy olyan viszonylag széles kör is, amely a lakásvásárláshoz felszabadítja majd a megtakarításait, a forrásfelszabadítás további piacélénkítő hatású lehet.

Nagyon intenzív és konstruktív egyeztetési időszakon van túl a bankszövetség, ennek alapján úgy látják, hogy egy könnyen elérhető, működőképes konstrukciót hívott életre a kormány az Otthon Start programmal.

Bár a hitelpiac tovább élénkülhet a fix 3 százalékos kamatozású hitel miatt, de a bankszövetség főtitkára óriási átrendeződésre nem számít, legalábbis rövid időn belül. „ A következő hónapokban a hírek az új támogatásról szólnak majd, később az ezen kategóriába nem besorolható ingatlanok is előtérbe kerülhetnek, hiszen aki elad, az várhatóan egy nagyobb és jobb minőségű ingatlanhoz akar majd jutni. (…) először eladják, majd a kereslet a 3 százalékosokon kívüli ingatlankörben is emelkedni fog.” A piac ilyenkor átalakul, de a mozgásokat nehéz előre megjósolni, az összes olyan ember, aki ingatlanhoz akart jutni, a lehetőséget most megkapta – foglalta össze a bankszövetség elnöke lapunknak.