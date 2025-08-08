Deviza
Megérkeztek: Budapesten vannak a BYD csúcsmodern elektromos buszai – de az utasok még várhatnak rájuk – fotó

A járművekből összesen hetven érkezik a magyar fővárosba, ám egyelőre csak négy érkezett meg. A BYD elektromos buszok a BKK múlt havi közlése szerint jövő tavasszal állnak forgalomba.
K. B. G.
2025.08.08, 07:39
Frissítve: 2025.08.08, 08:21

Már megérkezett a BYD első négy BYD elektromos busza Budapestre – közölte csütörtökön az ArrivaBus Kft. a Facebook-oldalán, miután a múlt hónapban a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) arról tájékoztatott, hogy a húsz csuklós és ötven szóló elektromos busz gyártása már zajlik Kínában, és azok jövő tavasszal állhatnak forgalomba.

ArrivaBus, busz, bkk
A BYD elektromos busza Budapesten / Fotó: ArrivaBus Kft.

Most az ArrivaBus azt írta, hogy a négy busz érkezése után a járművek technikai felkészítése kezdődik el, és hamarosan megkezdődik a járművezetők képzése is. 

Az érkező buszokat köszöntve Körmendi Anikó, az Arriva Hungary vezérigazgatója elmondta, hogy ez egy újabb lépés a fenntartható közlekedés felé vezető úton, amelyen büszkén haladnak előre.

A BYD elektromos buszokat az ArrivaBus flotta- és teljesítménymenedzsment-vezetője, Sarkadi Viktor is megtekintette, és csapatával azon dolgozik, hogy megfelelően felkészítsék őket az ütemezett indulásra. A felkészítés tapasztalatait a flotta további érkező buszainál is fel tudják használni.

Az ArrivaBus közlése szerint a fenntartható, vadonatúj blade akkutechnológiás buszok nemcsak tisztábbak, de csendesebbek is, és hamarosan szolgálatba is állnak. A BKK múlt hónapban azt is elárulta, hogy a BYD elektromos buszaival

  • a belvárosi vonalakon, 
  • a budai hegyvidéken, 
  • a Rákóczi úton, 
  • illetve a 105-ös és a 210-es autóbuszvonalon lehet majd utazni.

A BKK szerint ezek a zéró emissziós, teljesen elektromos meghajtással felszerelt, klimatizált, tágas belső térrel rendelkező járművek magyar megrendelésre készülnek.

Borítókép: Nyirő Simon / BKK

