Több mint egy tucat százalékkal emelkedett az Alibaba kurzusa Hongkongban, sőt még legnagyobb részvényese, a japán SoftBank is 4,5 százalékkal erősödött, miután a kínai online kiskereskedelmi óriás árbevétele a márciusban záruló üzleti évének utolsó negyedében éves bázison 9 százalékkal, 32,2 milliárd dollárra nőtt, ami meghaladta a várakozásokat. A vállalat nettó vesztesége a márciusi negyedévben viszont mintegy 2,56 milliárd dollárra duzzadt, főként befektetései értékcsökkenése miatt. Éves aktív felhasználóinak a száma ugyanakkor csak Kínában átlépte az egymilliárdos határt.

A teljes üzleti évben a bevételek 19 százalékkal, 134,6 milliárd dollárra nőttek, míg a nettó veszteség 59 százalékkal, valamivel 10 milliárd alá esett. Az egy részvényre és egy ADS-re (a NASDAQ-on forgó amerikai letéti jegy) jutó tisztított nettó nyereség pedig 58 százalékkal, rendre 45 centre, illetve 3,59 dollárra csökkent.

Fotó: STR / AFP

A megnyugtató számok nem is jöhettek volna jobbkor, hiszen a koronavírus-járvány miatt elrendelt drasztikus sanghaji és pekingi lezárások elbizonytalanították a befektetőket. Daniel Zhang vezérigazgató ráadásul tovább javított a hangulaton, beígérve, hogy a társaság finomítja terjeszkedési politikáját, odafigyel költségei kordában tartására, és folyamatosan bővíti az ügyfeleinek kínált felhő- és digitális infrastruktúrát is.

Az Alibaba azonban éppen a lezárások miatt nem adta ki szokásos éves bevételi előrejelzését, mivel az ellátási láncok és a romló kínai fogyasztói hangulat még okozhatnak meglepetéseket. A növekvő gazdasági bizonytalanság mellett az erősödő versennyel is szembe kell néznie a gigacég menedzsmentjének. A vállalati szféra problémái kezdik elérni a politikai vezetés ingerküszöbét is, a héten Li Ko-csiang miniszterelnök is súlyos következményekre figyelmeztetett, ha a hatóságok nem lépnek fel határozottan a gazdaság védelme érdekében.

Az Alibaba is kiveszi a részét a gazdaság megerősítésében, mondta Zhang az elemzőknek a gyorsjelentés közzétételét követő konferenciahívás alkalmával. Hozzátette, ez azért is fontos, mert a vállalat kereskedelmi bevételei áprilisban néhány százalékkal – 10 százalék alatti mértékben – csökkentek, noha Sanghajban már érzékelhető volt a járvány visszahúzódása. „Az új pénzügyi évben még inkább a költségkontrollra fogunk összpontosítani, és tovább javítjuk működési hatékonyságunkat” – emelte még ki a vezérigazgató.

Az Alibaba vártnál erősebb bevételbővülése valószínűvé teszi, hogy az internetes óriás kiskereskedelmi szegmense szeptemberig helyreállhat, feltéve, hogy a vírus által okozott zavarok lecsillapodnak Kínában – kommentálta a beszámolót Catherine Lim, a Bloomberg Intelligence elemzője. Az áprilisi kereskedelmi bevételek mintegy 7 százalékkal eshettek vissza éves bázison, mivel a Kínában megmozgatott bruttó árumennyiség 10 százalékkal csökkent a zárlatok közepette. A vállalat megállíthatja a visszaesést, ha a vírusos megbetegedések csökkennek és a korlátozásokat feloldják, ami a júliusban kezdődő pénzügyi negyedévre a vásárlási kedv növekedését eredményezheti – mutatott rá az elemző.

Kína korábban legnagyobb tőzsdei kapitalizációjú vállalata, az Alibaba piaci értéke azóta csökken, hogy Peking elindította a magánszektor átfogó megrendszabályozását. Ennek keretében egyebek között megakadályozták a csoport pénzügyi leányvállalatának, az Ant Groupnak a tőzsdére lépését 2020-ban, majd olyan reformokat indítottak, amelyek aláásták az Alibaba üzleti modelljét.

A kínai trösztellenes hatóságoknak sikerült is megfékezniük a piacvezető cég terjeszkedését, miközben a JD.com-ot úgy felhozták, hogy már gyorsabban nőnek az értékesítései, mint az Alibabáé. Eközben a ByteDance-től a Pinduoduoig a feltörekvő versenytársak is támadják a társaság felhasználóit.

Peking az idén ígéretet tett az internetes ágazat támogatására, és a digitális gazdaságot a növekedés fontos hajtóerejének nevezte. A hatalmas ázsiai országban azonban nem kapkodják el a hatóságok az intézkedéseket.

Az ellenséges környezetre tekintettel az Alibaba februárban közölte, hogy inkább a felhasználók megtartására összpontosít, és hanyagolja a korábbi évekre jellemző agresszív piaci offenzívát, ami rendkívül jelentős változást jelentett egy olyan vállalat számára, amely egykor a médiától a felhőszolgáltatáson át a kiskereskedelemig mindenütt könyörtelenül harcolt a riválisokkal a nagyobb piaci részesedésért.

Végül a kínai vezetés Coviddal szembeni zéró toleranciája fokozta tovább az Alibaba és társai megpróbáltatásait. A vállalatoknak több ezer dolgozót kellett karanténba zárniuk, a munkavállalók a gyárak padlóján alszanak, a termelést pedig ismételten megzavarják a tömeges tesztelések és zárlatok. „A gazdasági fejlődés története mindig is tele volt fordulatokkal – reagált a helyzetre Zhang. – Hosszú távon erősen hiszünk a kínai gazdaság ellenálló képességében és potenciáljában.”

A hazai nehézségekre válaszul az Alibaba egyre inkább a külső piacok felé fordul. Délkelet-ázsiai cége, a Lazada, a Törökországban tevékenykedő Trendyol és a dél-ázsiai Daraz a vállalat fontos egységeivé fejlődtek. Az Alibaba hosszú távú célja, hogy a Lazada bruttó áruértékét, azaz a platformjain lebonyolított tranzakciók összegét az ötszörösére, vagyis 100 milliárd dollárra növelje.