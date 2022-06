Erős hónapot tudhatnak maguk mögött a hazai alapkezelők, a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (Bamosz) adatai szerint májusban ugyanis két százalékkal – 151 milliárd forinttal – ugrott meg a kezelés alatt álló összvagyon. A befektetők 47 milliárd forintot kötöttek le az eszközkezelőknél, a bővülés döntő részét így a hozamok szállították, azzal együtt is, hogy a fejlett és a feltörekvő piaci részvényindexek lényegében stagnáltak, a magyar börze pedig jelentősen alulteljesített. A devizapiacon a forint az euróhoz képest nagymértékben gyengült, a dollárral szemben pedig erősödött.

A friss beáramló tőke, a hozamok és a piaci árfolyammozgások eredőjeként a hónap végén a Bamosz-tagok összesen 7685 milliárd forintot kezeltek.

Fotó: Shutterstock

A legnagyobb, 43 milliárd forintos tőkebeáramlás a kötvényalapoknál történt, a legnagyobb tőkekiáramlást pedig a részvényalapoknál regisztrálta a Bamosz. Tőzsdei eszközeikből bő 9 milliárd forintot váltottak vissza a befektetők, ám ezt az árfolyamok ellensúlyozni tudták, így a kategória 770 milliárdos összvagyona érdemben nem változott. A kötvényportfóliók eszközértéke ezzel szemben 3,9 százalékkal, 1536 milliárdra ugrott meg.

A vegyes alapoktól 4,3 milliárdnyi tőke távozott. A hozamok ezt át tudták billenteni, így a kategória vagyona 1 százalékkal, 1711 milliárd forintra nőtt a hónap során.

Az ingatlanalapokhoz a hónap során 10 milliárdnyi tőke érkezett, ami biztató, hiszen a múlt hónapban egy 2021. év eleje óta tartó trend szakadt meg, most pedig már jelentősebb tőke áramlott be. A hozamokra az ingatlanalapoknál természetesen most is lehetett számítani, amely tovább segítette a növekedést. A tőkeáramlás, a hozamok és az árfolyammozgások eredőjeként a nettó eszközérték 2,2 százalékkal, 1738 milliárd forintra nőtt.

Megtörtént, amire már számítani lehetett az elmúlt pár hónap trendjét látva: már nem a pénzpiaci alapok számítottak a legkisebb kategóriának, hanem a tőkevédett alapok. A pénzpiaci alapokhoz közel hatmilliárdnyi tőke érkezett, amihez a hozamok is hozzá tudtak tenni. Összességében 21,9 százalékos a vagyonnövekedés, ami messze a legnagyobb érték a kategóriák között. Május végén 37 milliárd forintot tartottak ilyen eszközökben, míg a tőkevédett alapok a 600 millió beérkező friss pénz dacára is fél százalékkal, 34 milliárdra zsugorodtak.