Még a héten visszatérhetnek az online applikációs kínálatba a Didi Global százmilliók által használt programjai, miután a kínai szakhatóságok tisztázták a vádak alól a fuvarmegosztó szolgáltatásairól elhíresült technológiai óriásvállalatot – értesült a Wall Street Journal.

Fotó: JIN ANRAN / Imaginechina via AFP

Két kisebb társát is „szabadlábra helyezik”, nevezetesen az online teherfuvar-szervezéssel foglalkozó Full Truck Alliance-t, illetve az internetes munkaerő-közvetítésben jártas Kanzhunt A legnagyobb név közülük kétségtelenül a Didi Globalé, amely a tavaly tavaszi-nyári nagy kínai tisztogatás áldozatává vált az Alibabával, a Tencenttel, a Baiduval, a Meituannak és társaival együtt.

Peking a túl hirtelen túl nagyra nőtt és a kommunista pártvezetés aggodalma szerint túl nagy befolyásolóképességre szert technológiai óriások megregulázását tűzte ki célul. Teljes sikerrel, hiszen vödörszám szórták a hamut a fejükre a cégvezetők, még akkor is, ha a vádak minden alapot nélkülöztek. A versenyellenes magatartás, a lakosság megsarcolása, a konkurencia kiűzése mellett a nemzetbiztonsági szempontokat is negligáló hanyag adatkezelés is felkerült a szankciós listára, s a Didi Global és két társa éppen ebbe futott bele.

A kiberbiztonsági hivatal az amerikai üzleti lap értesülései szerint a múlt héten lezárta a vizsgálatokat, természetesen a majd egy év alatt a kérlelhetetlenségükről híres kínai szakértőknek sikerült feltárniuk olyan hibákat, amelyek a megszégyenítést igazolják és „bírságképesek”. Az ügy tetemes bírságok megfizetésével zárul, a cégek mindenben alávetik magukat a retorzióknak.

Fotó: KOKI KATAOKA / The Yomiuri Shimbun via AFP

A legméretesebb bírságot a Wall Street Journal szerint a Didi Globallal fizettetik meg, ennek a mértéke azonban egyelőre nem nyilvános. Mindhárom cég a további vegzálásokat elkerülendő ingyen és bérmentve egy-egy százalékos részvénytulajdont ad át a kínai államnak, hogy annak képviselői szorosan nyomon tudják követni a működésüket, ügyelhessenek a jogkövető magatartásra.

A Didi menedzsmentje egyébként nem értett a szóból: a cég részvényeit tavaly június végén vezették be a New York-i tőzsdére (NYSE), és ez akkor nagyon csípte a pekingi vezetés szemét, amely előbb utalásokkal fejezte ki nemtetszését, majd a bevezetést követően hamarosan hivatalosan is adatkezelési vizsgálatot indított, s a mobilappok letiltásával, az ügyféltoborzás megtiltásával gyakorlatilag megbénította a Didi Global működését, fejlődését. A részvényárfolyam 85 százalékkal zuhant.

Peking eközben jelezte, hogy hazavárja a tékozló fiút, amely az előzetes információk szerint szeptemberben átteszi székhelyét a hongkongi tőzsdére. De erre sem lehet mérget venni, mindenesetre a cégbe vetett befektetői bizalom olyannyira megrendült, hogy logikus és a piac által is elvárt lépés lenne a hazatérés, pontosabban a távozás a New Yorkból.

A kínai állami tulajdonrészszerzés pedig garancia arra hogy az állam bármikor nyomást gyakorolhat a cégvezetésre, ezt pedig az amerikai befektetők körében túl nagy kockázati tényezőt jelent. Folyamatban van még az amerikai tőzsdefelügyelet (SEC) vizsgálata is a Didi Global ügyében, azt nézik, megtévesztette-e a cég a befektetőket a tavalyi elsődleges tőzsdei bevezetéskor (IPO).

A Didi Global árfolyama 24 százalékot erősödött a sajtóhírre hétfőn, a Full Truck Alliance-é – szintén New Yorkban (NYSE) – 3,2 százalékkal ment följebb, míg a NASDAQ-on jegyzett Kanzhun 19 százalékkal erősödött, a cégek a keddi amerikai piacnyitásra 4-5 százalékos plusszal készülnek.