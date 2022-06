Szombaton a kriptopiacot hatalmába kerítő eladási hullám még inkább csak az ethert és az alt-coinokat érintette, miközben a bitcoin többé-kevésbé őrizte értékét, ám vasárnapra már a legrégebbi kriptovaluta is megadta magát és az árfolyam 28 ezer dollár alá csökkent, miközben tovább folytatódott a tágabb piac zuhanása is, így az ether már 1500 dollár alatt kapható.

A tegnapi írásunkban a Binance zsetonját emeltük ki, mely jobba bírta a nyomást az árfolyamon, és a bitcoinnál is kisebb mértékben veszített értékéből, ám azóta az ötödik legnagyobb kriptovaluta is 24 óra alatt elért több mint 10 százalékos mínuszon van túl a CoinGecko adatai alapján.

Az esés hátterében feltehetően a vártnál gyengébb és a drágulás lassulásának visszafordulását jelző pénteki amerikai inflációs adat állhat, mely a tengerentúli tőzsdéket is a mélybe rántotta a hétvégén. A hétvégén zárva tartó tőzsdék számára sem tűnik jó előjelnek a 7/24 nyitva lévő kriptopiacok gyengélkedése, várhatóan a jövő héten is folytatódik a menekülés a kockázatos eszközökből a hagyományos börzéken is.