Továbbra is a dollár felülsúlyozását javasoljuk, saját ügyfeleink is körülbelül 70 százalékban amerikaidollár-alapú eszközökbe fektetnek be, mivel a jövőképünk továbbra is erősen dollárorientált. Megítélésünk szerint az euró több mint 20 éve nem látott gyengülése tovább folytatódhat, sőt is bőven beeshet a paritás alá – kezdte meg az SPB Befektetési Zrt. befektetési stratégiájának ismertetését csütörtökön Kalapos Csaba, a privátbanki üzletág vezetője.

Fotó: Shutterstock

Most ugyan az Európai Központi Bank (EKB) esetleges 50 bázispontos kamatemelésének hírére némileg erőre kapott a közös európai deviza, ám a dollár tekintélyes kamatelőnye bizonyosan megmarad – tette hozzá.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed ugyanis jóval kisebb recessziós veszélyekkel szembesül, ezért magabiztosabban léphet fel az évtizedek óta nem látott inflációval szemben. Tehát továbbra is érdemesebb a dolláralapú befektetéseket keresni. Már csak azért is, mert az orosz–ukrán háborún Európa egyértelműen veszít, s ez is a dollár malmára hajtja a vizet.

Ezzel szemben az Egyesült Államok vélhetően komolyabb probléma nélkül vészeli át a jelenlegi időszakot, Kína számára pedig megnyílt az út, hogy növelje globális gazdasági és politikai szerepét. Európai motorja, a német gazdaság viszont elképesztő mélyre süllyedt, versenyképessége az energiaellátás kérdőjelei miatt egyre csökken.

Az arany helyett érdemes például búzába fektetni

Az erős dollár árnyékában ezért az arany sem töltheti be azt a klasszikus menedékeszköz-funkciót, amelyet a közgazdasági alapvetések szerint a háború és az infláció indokolna. Az orosz invázió kezdetén volt ugyan egy felugrás, de ez gyorsan visszarendeződött.

Most technikailag ugyan jó belépő szinteket mutat az árfolyam, de hosszabb távon inkább olyan megoldásokat javaslunk, amelyek értelmezhető hozamot is kínálnak a biztonság mellett

– húzta alá az SPB privátbanki üzletágának vezetője.

A mezőgazdasági termények közül az SPB a búzára hívta fel a figyelmet, kitérve Ukrajna és Oroszország meghatározó szerepére a gabonafélék világkereskedelmében. Ebből eredően a háború kitörésekor jelentősen emelkedett a búza árfolyama, ami azonban idővel megfordult, és a kurzus a kiindulási szintekre esett vissza.

Mégis biztosra vehető, hogy a szűkülő kínálat árnövelő hatású lesz, ennek megfelelően érdemes lehet például a búza árfolyamát követő WEAT LN ETF-et a befektetési portfóliókba illeszteni

– emelte ki az SPB prémiumbanki üzletágának bankára, Kosovics László.

Az alapanyagok, termények és energiahordozók területén viszont diverzifikált megközelítést kell alkalmazni, mert bár összességében kedvező szinteken lehet most belépni, de az egyedi eszközök rendkívül magas kockázatot jelentenek.

Az árfolyamingadozások ezen a piacon gyorsak és számottevőek, mivel a befektetők sokszor nem kellő körültekintéssel, meggondolatlanul, türelmetlenül nyitnak és zárnak pozíciókat – figyelmeztetett Szabó Sándor, az SPB igazgatósági tagja.

A rövid futamidejű kötvények a nyerők, a részvénypiac kockázatos marad

Kalapos Csaba megítélése szerint kötvényekbe még mindig a rövidebb időtávokra érdemes beszállni. A 2040 körüli lejáratú papírok helyett most már csak a 2030-ig terjedő lejárati időszakokat ajánlják a befektetőknek.

Ezek közé tartozik a norvég DNO olajtársaság dollárban denominált 8 százalékos kötvénye, az amerikai Footlocker ruházati cég 7 százalékot fialó papírja, valamint az Aegon kötvénye is.

A prémiumüzletág is rövidebb időtávra ajánlja az inflációkövető kötvény-ETF-eket – fűzte hozzá Koskovics László, példaként megemlítve a TIP5 ETF-et.

A globális részvénypiacokon – mondta Kalapos Csaba – továbbra is nagy kockázatokat várunk. A magas infláció miatt egy erőteljes kamatemelési ciklus elején vagyunk, a recessziós félelmek is erősek, az alapanyagárak és a munkaerő-költségek miatt pedig előreláthatólag csökkenni fognak a vállalati nyereségszintek.

Ez így összességében arra ösztönöz minket, hogy a portfóliókat a szokásosnál magasabb kötvényállomány mellett olyan befektetési eszközökkel, köztük ETF-ekkel töltsük fel, amelyek döntően az amerikai piacra fókuszálnak, és szélesebb horizontot fednek le

– mondta az SPB privátbanki üzletágának vezetője.

Az egyes szektorok közül a befektetési cég szakértői a védelmi ipart ajánlják, hiszen az államok egyre többet fordítanak honvédelemi kiadásokra. A hazánkban is aktív német Rheinmetall mellett – amely idén megduplázta árfolyamát – kiemelték a hadiiparban is érdekelt Airbust és a Boeinget is.

Itthon a Molnál igazán vonzó a kép

Az OTP drámai esése a korábbi, húszezer forint körüli szintekről a mostani 8 ezer forintra igen nagy izgalmakat hozott a BÉT-re, ugyanakkor a bank állapota stabil, a térség egyik kiemelkedően teljesítő pénzintézete, és folyamatos terjeszkedése is bizalmat kelt.

Fotó: Kallus Györg / Világgazdaság

Az elemzők által meghatározott célárak 50-60 százalékos nyereségtartalmat mutatnak, ennek megvalósulását azonban számos akadály hátráltatja, legrosszabb esetben akár egy-másfél éves időtávra is kitolódhat.

A problémák közé tartozik a hazai nagybank orosz–ukrán kitettsége, az extraprofitadó, illetve az a ritkán említett tény, hogy az OTP-nél van a magyar állampapír-állomány mintegy 10 százaléka, amit a hozamnövekedés következtében masszívan és kedvezőtlenül át kell majd értékelni.

A Mol papírjainál sokkal szebb a kép, az olajcég rendkívül kedvező helyzetbe került a finomítói marzsok növekedése miatt. Ez az trend egyelőre tartósnak tűnik, ami az üzemanyag-ársapka és az extra adó dacára jelentősen emeli a Mol profittermelő képességét.

A Richter orosz kitettsége is jelentős, ennek ellenére a vállalat árfolyama sokat erősödött, ezeken a szinteken technikailag már a profitrealizálás is szóba jöhet.

A Magyar Telekom papírjai csak egy új, magasabb osztalékpolitikát mutató stratégia esetén válhatnának ismét vonzóvá.