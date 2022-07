A Maruti Suzuki India hét, legfeljebb tíz éven belül teljesen leáll a fosszilis üzemanyagokat felhasználó járművek gyártásával – írta az Economic Times, a cég egyik magas beosztású vezetőjére hivatkozva. CV Raman, a Maruti technikai vezérigazgató-helyettese annyiban helyesbített, hogy csak benzinnel hajtott motorokról van szó, hiszen a dízelesek gyártásával már 2020 áprilisában leálltak, ugyanakkor nála sokkal kevésbé környezetkárosító sűrített földgáz (CNG) a porondon marad egy ideig.

Az elektromos autók mellett hosszabb távon a bioüzemanyagokkal tankolt járművek is „játszanak”, rájuk is komoly piaci igény mutatkozik Ázsia második legnépesebb országában. Az első teljesen elektromos Maruti tömeggyártását 2025-re tervezik, s az egy városi terepjáró (SUV) modell lesz. Az átállás azonban nem lesz egyszerű, az elektromos autók ugyanis jóval drágábbak lesznek, mint a fapados benzines társaik.

CV Raman szerint 30-40 ezer kilométert kell megtenni ahhoz, hogy az árkülönbözetet eltüntessék, az indiaiak pedig jellemzően évi tízezer kilométert tesznek meg autóikkal, ennyi az átlagos futásteljesítmény. A megtérülési idő felgyorsításához a Maruti elsősorban a flottavásárlókra alapoz, irányukból várható jelentős kereslet a zéró emissziós modern járművekre.

Megoldandó feladat még az utak menti elektromos töltőhálózat sűrítése, ugyanis jelenleg csak minden negyedik autós tudna áramot vételezni akkumulátorai feltöltéséhez. Ez is a telephellyel rendelkező flottavásárlók malmára hajtja a vizet. Az is igaz, hogy a klímacélok elérésében az elektromos autózás elterjesztése sokat nem segít, hiszen India áramellátását 70 százalékban jelenleg is szenes erőművek adják.

A kormányzat célja, hogy 2030-ra az újautó-eladásokban már 30 százalékos részarányt képviseljenek a tisztán elektromos autók. Ekkorra az ország szén-dioxid-kibocsátását a 2005-ös szint 55 százalékára tervezik leszorítani.