Múlt hét kedden a PepsiCo jelentésével indult az amerikai gyorsjelentési szezon az év második negyedévének lezárása után. Az S&P 500 cégei közül eddig mindössze csak 40 jelentett - főleg a pénzügyi szektorból - mondhatjuk, hogy a nagyja még bőven hátra van, így inkább az elemzői várakozásokról érdemes értekezni. A FactSet előrejelzése szerint 2020 negyedik negyedéve óta a leggyengébb, éves szinten 4,3 százalékos átlagos nyereség növekedést láthatunk majd az S&P 500 cégeitől. Ami a bevételt illeti, átlagosan 10,1 százalékos éves növekedést prognosztizálnak az elemzők, amely sorozatban már a hatodik kétszámjegyű növekedést jelentené. Az éves eredmény-növekedés átlaga az utóbbi öt év negyedévei alapján 14,8 százalék, míg az utóbbi 10 év negyedévei alapján 8,9 százalék volt. Az éves bevételnövekedés ötéves átlaga ugyanezen összevetésben 7,1 százalék, míg tízéves intervallumban 4,0 százalék volt. Az átlag feletti bevételből, és az átlag alatti eredménynövekedésből látszik, hogy a költségnövekedés miatt romlottak a profitmarzsok, a cégek nem tudták a költségnövekedést teljes mértékben a fogyasztókra hárítani.

A szektorok közül az energia szektor emelkedhetett ki, itt ugyanis 238 százalékos nyereség-, és 46,8 százalékos bevételbővülés várható éves összehasonlításban, amit elsősorban a felrobbanó energiaárak hajthattak. A várható profitbővülést tekintve a többi szektorhoz képest nagyszerűen teljesíthettek még az ipari cégek (+26,8 százalék), melyhez a legnagyobb hozzájárulást a légitársaságok tehetik. A légitársaságok egy évvel ezelőtt még masszívan veszteségesek voltak, ezért is a jelentős hatásuk az ipari szektor profitnövekedésére.

Bevételi oldalon nincs az energia szektorhoz mérhető kiemelkedő növekedés, a második legjobban teljesítő szektor a nyersanyagokkal foglakozó vállalatok lehetnek (16 százalékos bővüléssel). A várakozások alapján a legrosszabbul a pénzügyi cégek teljesíthettek, melyeknek nyeresége átlagosan 23,9 százalékkal eshetett vissza éves szinten. A bevételek tekintetében az összes szektorban növekedést várnak a 2021 második negyedévi adatokhoz képest, a leggyengébb szektorok közé a közmű- és pénzügyi szektor tartozik, szerény 1,2, illetve 2,3 százalékos várható növekedéssel.

A jelenlegi gyorsjelentési szezon fontos pontja lehet annak, hogy a cégek miként teljesítettek az óriási inflációs-, a növekvő kamat- és recessziós félelmek uralta gazdasági környezetben.

A várakozások alapján a pénzügyi szektornak feküdhette meg a legjobban a gyomrát a jelenlegi gazdasági klíma. Az amerikai bankok, főleg a nagybankok jellemzően inkább befektetési tevékenységekre helyezik a hangsúlyt, mintsem a kereskedelmi banki tevékenységre. A megnövekedett hozamkörnyezetben a részvénypiac már nem volt annyira vonzó a befektetők számára, az S&P 500 a negyedév során 19,2 százalékkal esett. Mindemellett a vállalatok M&A tevékenysége is lecsökkent, inkább „tartalékolnak a nehezebb időkre”.

Az elemzőknek jellemzően igaza volt a pénzügyi cégekkel kapcsolatban, a hat legnagyobb bank (JPMorgan, Morgan Stanley, Wells Fargo, Citi, Bank of America, Goldman Sachs) mind jelentett, eredményük pedig jelentősen csökkent, több esetben akár az egy évvel korábbinak a felére. Négy cég is elmaradt a Bloomberg konszenzusos EPS-várakozásától. A bankokra jellemző volt, hogy a befektetési banki tevékenységük jelentősen visszaesett éves viszonylatban, akár 60-80 százalékkal is, míg leginkább a kötvény, deviza és nyersanyag üzletág (FICC) teljesített jól. A gyengébb negyedévet a JPMorgan pedig megfejelte azzal, hogy ideiglenesen felfüggesztette 30 milliárd dolláros részvényvisszavásárlási programját.

Bár jelentést még nem tettek közzé, de a nagyobb technológiai cégek közül több bejelentette már, hogy visszafogja munkaerő felvételét, illetve akár fel is függeszti azt. Így tettaz Amazon, az Alphabet, a Microsoft, a Meta, illetve legfrissebben az Apple is. Elon Musk és a Tesla pedig ennél is tovább ment: a vezérigazgató munkavállalóknak küldött levélben szereplő tervei alapján a foglalkoztatottak 10 százalékától megválnak év végéig. A technológiai szektor üzenete egyértelmű: fékezni kell a költségeket, nehéz idők jönnek.