Egy formabontó kaliforniai borászat A Joseph Phelps pincészetet 1973-ban alapította Joseph Phelps coloradói építési vállalkozó, aki akkoriban költözött Kaliforniába. Phelps szerette a bort, különösen a francia borokat, és miután a cégével munkát kapott egy borászat építkezésén, úgy döntött, maga is szeretne egy pincészetet. Megvásárolt egy 670 hektáros szarvasmarhatelepet St. Helena keleti részén, a Spring Valley nevű területen, amely ma is a cég székhelyéül szolgál. Már Joseph Phelps korai borai is jelentősen eltértek a Napa-völgyi borászat konvencióitól. Ugyanis a franciaországi Rhone-völgyből származó Syrah szőlőfajtát ültettek, amelyből akkoriban ritkán készítettek fajtabort. Az Insignia pedig a bordeaux-i szőlőfajták – köztük Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot és Malbec – első amerikai házasítása volt. Mindkét termék ikonikus a borkedvelők körében. A 90-es években Phelps terjeszkedett Sonoma megyében, és két szőlőültetvényt telepített be a terület nyugati szélén Pinot Noir és Chardonnay fajtákkal, azaz a franciaországi Burgundia hagyományos szőlőfajtáival. Bár akkoriban még nem bizonyított, ez a tengerparti terület – amely nemrég kapta meg a West Sonoma Coast nevet –, azóta Kalifornia egyik legelismertebb, burgunditermelő borvidékévé vált. Phelps tehát ismét megelőzte a korát. Phelps 2015-ben bekövetkezett halála óta örökösei, köztük fia, Bill Phelps irányítja a borászatot.