A Ford Motor amerikai eladásai júniusban közel 32 százalékkal növekedtek. Köszönhetően a felgyülemlett korábbi rendeléseknek, s egy új, teljesen elektromos pickup bevezetésének. Miközben az amerikai autóipari ágazat júniusban a belföldi értékesítések 11 százalékos csökkenését könyvelte, vagyis továbbra is nehézségekbe ütközik a márkakereskedések feltöltése, s az egekbe szökő árak a vásárlók egy részét kiszorítják a piacról.

Fotó: Shutterstock

Az idei első félévben a Ford 916 ezer járművet adott el, szemben a tavalyi első felének 997 ezres értékesítésével. Ám a Ford 8 százalékos féléves mínusza még mindig jobb, mint az iparági 18 százalékos visszaesés. Például a General Motors is a féléves eladások 18 százalékos zsugorodásáról számolt be pénteken. Többek közt arra hivatkozva, hogy a második negyedéveben 100 ezer autó a futószalagon rekedt az ellátási láncok "gubanca" miatt, mert nem érkeztek meg a kulcsfontosságú alkatrészek.

A mikrochipek globális hiánya és az egyéb autóalkatrészek szűkös készlete továbbra is visszafogja a járműipar teljesítményét, feltornászva az új autó árakat, s az AlixPartners tanácsadó cég szerint a félvezetőhiány 2024-ig biztosan hatással lesz az autóiparra.

A piacot nem hatották meg a Ford számai. A részvény 3 százalékot esett a keddi délutáni kereskedésben, más autóipari részvényekkel együtt.