A Blackstone amerikai magántőkealap is bejelentkezett a Pink Floyd katalógusáért és az ahhoz tartozó szerzői jogokért folyó versenybe – tudta meg a Financial Times. A csoport a licitbe az Elton John egykori menedzsere, Merck Mercuriadis által alapított Hipgnosis Song Management segítségével száll be, melynek többségi tulajdonosa.

Amennyiben sikerrel járnak, a Blackstone fontos részese lehet a zenei jogok piacának, ugyanakkor a Pink Floyd dalaiért versenyben van a Sony Music, a Warner Music, a KKR támogatását élvező BMG és az Oaktree által finanszírozott Primary Wave is. A Blackstone a HSM megvásárlását követően milliárd dolláros alapot hozott létre Hipgnosis Songs Capital néven, és eddig mintegy 341 millió dollárért megszerezte Leonard Cohen, Justin Timberlake Nile Rodgers, Nelly Furtado és a country énekes Kenny Chesney katalógusát is.

Fotó: Robert Marquardt

Azonban a Pink Floyd többet érhet, mint ezek az előadók együtt, így a sikeres licit aláhúzná a cég szándékainak komolyságát a szerzői jogok piacán.

Az elmúlt években Bruce Springsteen és Bob Dylan is piacra dobta dalait, több száz millió dollárt zsebelve be értük, miután a magántőke alapok is beléptek a piacra, stabil bevételeket keresve az alacsony kamatok korában.

A Pink Floyd, mely a szerzői jogok mellé a dalok master felvételeit is kínálja, 400 millió fontot szeretne kérni a vásárlóktól, azonban az angol font gyengélkedése miatt ez relatíve olcsónak tűnhet az amerikai vásárlók számára.

A Hipgnosis a hónapban 221 millió dollár értékben dobott piacra olyan kötvényeket, melyek mögött a zenei jogok jelentik a fedezetet, hogy refinanszírozza korábbi vásárlásai mögött álló adósságát. Azonban azzal, hogy ezt csak a múlt hónapban tette meg, évi 6 százalékos kamatot kell fizetnie, szemben a KKR által támogatott Chord Music Partners januári ajánlatával, mely még 4 százalék alatt tudta finanszírozni adósságát, melyet olyan előadók dalai fedeznek, mint például a The Weeknd vagy Lorde.