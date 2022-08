Az elmúlt évtizedekben gyakran tapasztaltuk, hogy a világgazdasági problémák agresszív élénkítés nyomán kialakult kínai gazdasági növekedéssel enyhültek vagy oldódtak meg. Jelenleg ennek pont az ellenkezője történik.

Ha igazuk lesz az elemzőknek, akkor idén Kínában mindössze 3,7 százalékkal nő majd a GDP, ami – a 2020-as évet számításba nem véve – 1990 óta nem látott alacsony szint.

A belső kereslet gyengélkedéséről több mutató is árulkodik, de leginkább az export- és importteljesítmény szétnyílása szembetűnő. A gazdasági növekedést két tényező is hátráltatja. Egyrészről a koronavírus-fertőzések miatt gyakoriak a lezárások, másrészről az ingatlanpiac az összeomlás szélén tántorog. Az utóbbival kapcsolatban már tavaly ősszel láthattunk vészjósló jeleket, amikor is az ingatlanfejlesztők részvényei és kötvényei lejtmenetbe kapcsoltak, miután szigorodtak a jelzáloghitel-kondíciók és maximálták a tőkeáttétel mértékét. Az idei évben az áprilistól júniusig tartó időszakban 32 százalékkal kevesebb négyzetméternyi lakossági ingatlant értékesítettek, mint a tavalyi év megegyező periódusában. A megkezdett építkezések száma hasonló mértékben csökkent, tehát rövid távon nem várható az értékesítési számok javulása.

Ez a gyengélkedés azonban egyben azt is jelenti, hogy csökken a kereslet a nyersanyagok iránt, ami enyhíti a globális inflációs nyomást.

Például a világ vasércfogyasztásának kétharmadáért Kína felel.

A vasérc, amiből az építkezéseken használt acél készül, jelenleg 20 százalékkal alacsonyabb áron forog, mint május végén. Nem csak az építkezésekhez használt nyersanyagok felhasználása csökkent, hanem a kínai finomítók kőolaj-feldolgozása is két számjegyű mértékben esett vissza.

Elmondható tehát, hogy a korábbi évtizedekkel ellentétben, a jelenlegi magas inflációs környezetben, a világ többi része annak örül, ha Kína továbbra is gazdasági problémákkal küszködik.