A kanadai Spin Master megvásárolja a svéd Nordlight Games stúdiót, a vételárat a felek nem hozták nyilvánosságra. A többi között a Mancs őrjárat (Paw Patrol) franchise-t is a portfóliójában tudó Spin Master már tavaly kisebbségi részesedést szerzett a Nordlightban, s most a startup irányítási jogait is megszerzi – írja a Bloomberg.

Fotó: Shutterstock

A stockholmi székhelyű Nordlight alapítói részt vettek minden idők egyik legnépszerűbb telefonos játékának, a Candy Crushnak a megalkotásában, s most gőzerővel dolgoznak a Jotunheim: 1965 nevű játékukon, amely a hatvanas években, skandináv tájakon játszódó harci játék, amelyben a profitéhes mogulok által a világra szabadított környezetpusztító retrofuturisztikus robotok támadásait kell visszaverni, amúgy viking módra.

Fotó: Nordlight Games

Max Rangel, a torontói székhelyű Spin Master vezérigazgatója elmondta: a cégvásárlással azt szeretné elérni, hogy a digitális játékok arányát már rövid távon tízről húsz százalék fölé emeljék az árbevételükben. Az okostelefonokra és táblagépekre programokat és tartalmakat készítő szegmens dinamikusan növekszik, az idei első félévben például éves összevetésben 29 százalékos bővülést tudtak felmutatni, ez 40,3 millió dolláros bevételt jelent.

A két cég tavaly indult együttműködése keretében

a Nordlight a Rubik-kocka digitális változatát fejleszti 2021 augusztusa óta,

arra a hirtelen feltámadt népszerűségre alapozva, amit az 1974-ben Rubik Ernő által megalkotott játék a koronavírus-járvány idején szert tett. Ezt látván határozott tavalyelőtt a Spin Master arról, hogy 50 millió amerikai dollárért megvásárolja a kocka jogait birtokló Rubik’s Brand nevű vállalatot, és újabb bőrt húz le a népszerű logikai játékról. Emellett azt remélik, hogy a Nordlight megszerzésével saját logikai játékaik – mint az Air Hogs és a Hatchimals – eladásait is fel tudják srófolni.

A torontói tőzsdén jegyzett Spin Master árfolyama 0,5 százalékkal emelkedett a Nordlight-ügylet bejelentésére. A kurzus a koronavírus-járvány kirobbanásakor, 2020 márciusában 13 dolláron érte el mélypontját, onnan mára 47 dollár fölé erősödött. A Spin Master tavalyi üzleti évét 2,042 milliárd dolláros bevétel mellett 198 millió dolláros adózott nyereséggel zárta.