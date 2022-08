Története során először számolt be pozitív negyedéves cash flow-ról az Uber, a fuvarozási, valamint ételkiszállítási szolgáltatásai iránti stabil keresletre alapozva pedig a cég a harmadik negyedévre is az eddigi várakozás feletti EBITDA-t prognosztizált.

A fuvarmegosztási szolgáltatásairól ismert amerikai cég részvényei a hírre közvetlenül az amerikai tőzsdenyitást követően 12,6 százalékkal, 27,7 dollárra emelkedtek, magukkal ragadva a rivális Lyft 8 százalékkal erősödő részvényeit is. Rá is fért a rali az Uber papírjaira, hiszen tegnap 40 százalékkal zártak év eleji kurzusok alatt.



Az Uber a második negyedévben 382 millió dolláros szabad készpénzforgalmat generált, ami felülmúlta az elemzők 263,2 millió dolláros várakozását, mivel a fuvarok meghaladták a járvány előtti szintet, amit az irodák újranyitása és a turizmus megugrása is segített.



A platformnak dolgozó sofőrök és kézbesítők száma 31 százalékkal, közel 5 millió fős csúcsra emelkedett, eloszlatva azokat az aggodalmakat, hogy a benzinárak emelkedése visszaveti a toborzást.



Ma többen keresnek az Uberrrel, mint a világjárvány előtt

- mondta Dara Khosrowshahi vezérigazgató.



Az ételkiszállítási üzletág növekedése ugyan lassult, ám az Uber mégis folyamatosan új partnerekkel bővíti szolgáltatásait, mivel arra számít, hogy a kiszállítás a fogyasztók számára a standard kényelmi szolgáltatássá válik.



Azért ez a lassulás sem tragikus, hiszen a szegmens bevételei még így is 37 százalékkal 2,69 milliárd dollárra nőttek. Persze a növekedés meg sem közelíti a fuvarmegosztó üzletág forgalmának 120 százalékos gyarapodását. Utóbbi árbevétele egyébként 3,55 milliárd dollárt tett ki. Az elemzők 2,58 milliárd dolláros bevételt vártak az ételkiszállítási és 2,93 milliárd dollárt a fuvarmegosztó üzletágtól.



Az Uber platformján a bruttó foglalások összértéke eközben 33 százalékkal, 29,1 milliárd dollárra nőtt.

A korrigált EBITDA 364 millió dollár volt, ami szintén felülmúlta a 257,89 millió dolláros piaci várakozást.



A vállalat a harmadik negyedévre most már 440 és 470 millió dollár közötti korrigált EBITDA-t vár, ami messze meghaladja a Refinitiv IBES elemzői konszenzusának 384 millió dolláros előrejelzését.