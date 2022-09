A kedvezőtlen energiapiaci fejlemények és a világszerte pesszimistára forduló befektetői hangulat nyomán jelentős eséssel zártak csütörtökön az európai tőzsdék. A meghatározó nyugat-európai indexek közül a német DAX és a francia CAC is mintegy kétszázalékos veszteséget könyvelhetett el. A pesti tőzsde vezető indexe, a BUX ezt az irányt követve 1,8 százalékos eséssel, épp csak valamivel 37 ezer pont fölött fejezte be a napot.

Fotó: Shutterstock

A befektetők leginkább az OTP papírjaitól szabadultak, a bankrészvény kurzusa 2,7 százalékkal kéthavi mélypontra, 7902 forintra esett.

A Magyar Telekom árfolyama 2,4 százalékkal 285 forintra süllyedt.

a Mol részvényei pedig 1,7 százalékos gyengülést követően 2326 forinton állapodtak meg.

A negyedik nagypapír, a Richter megúszta egy százalék körüli árfolyamcsökkenéssel. A gyógyszerpapírt 7125 forinton jegyezték a zárásban.

A BUX-tagok közül a legrosszabb teljesítményt a CIG Pannónia nyújtotta 5,4 százalékos zuhanással. A kevés pozitív sztori közül kiemelkedett az izraeli Spacecommal új szerződést tető alá hozó 4iG, amire magyar technológiai társaság részvényei 2,3 százalékos drágulással reagáltak.

Fekete napja volt a forintnak, a hazai fizetőeszköz a dollárral és az euróval szemben is új történelmi mélypontra zuhant. Az euró jegyzése 424 forint közelében is járt, és még a tőzsdezáráskor is a 420,7-es szintnél járt a keresztárfolyam, ami kétszázalékos leértékelődésnek felel meg.

A bivalyerős dollárral még kevésbé tud lépést tartani a hazai fizetőeszköz, a dollár a 437-es történelmi csúcs napközi beállítását követően öt óra után a 430-as szintig ereszkedett vissza, ami másfél százalékos értékvesztést jelent a forintnak.