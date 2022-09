Befektetési bankja három részre szabdalásával próbálja meg lezárni 3 éve tartó botránysorozatát, illetve a tőkeemelést elkerülni a Credit Suisse – írta a Financial Times (FT) csütörtökön.

Fotó: Fabrice Coffrini / AFP

A lap felidézi, hogy Axel Lehmann cégelnök nyáron azzal a megbízatással nevezte ki Ulrich Körnert vezérigazgatónak, hogy radikálisan alakítsa át a bankot,

amelyet az elmúlt években vállalati kémkedési botrány, befektetési alapjainak kényszerű bezárása, rekordméretű kereskedelmi veszteség és perek sora rázta meg.

A svájci bank igazgatótanácsa elé most beterjesztett javaslatok szerint

az egyik új egység a csoport tanácsadói üzletága lenne, amellett létrehoznának egy „rossz bankot” is, amelybe a magas kockázatú eszközöket helyeznék, és amelyet felszámolnának; végül a harmadik egység az üzletág többi részét foglalná magában.

Később az utóbbin belüli nyereséges részlegeket – például az értékpapírosított termékekkel foglalkozó üzletágat – megpróbálnák részben vagy egészben értékesíteni.

A New York-i székhelyű, értékpapírosított termékekkel foglalkozó üzletág esetleges értékesítéséről egyébként az FT megjegyzi, hogy a lépéssel ugyan tényleg csökkentenék a bank kötelező tőkeellátottsági szintjét,

ám egyúttal éppen az egyik legjövedelmezőbb üzletágról mondanának le.

Ez az egység egyébként hiteleket, például jelzáloghiteleket vagy jachtkölcsönöket alakít át értékesíthető értékpapírokká.

Állítólag felsővezetői körökben az az ötlet is felmerült, hogy befektetési bankároknak ajánlanának fel tőkerészesedést a befektetési banki üzletágakból, ami már előre jelezhetné a későbbi kiválást. Az elképzelésről először a Bloomberg számolt be, amely azt is közölte, hogy a csoport által korábban megszerzett First Boston márkanév alatt futhatna a befektetési bank. Bár mindkét ötlet valóban felmerült, az FT szerint az igazgatótanács nem tekinti őket prioritásnak.

Ugyanakkor egyelőre a frissen megszellőztetett javaslatokat sem fogadták még el, az ellenzők pedig kétségbeesetten igyekeznek elkerülni, hogy a pénzintézet piaci finanszírozás után nézzen, tekintettel

az elmúlt hetekben 5 svájci frank alá, azaz 30 éves mélypontjára zuhant részvényárfolyamra, amely már csak az egy részvényre jutó könyv szerinti érték 0,28 százalékát teszi ki.

Ez a két érték a fő rivális UBS-nél paritásban van, azaz a mutatószám 1.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy augusztusban ráadásul a Credit Suisse-t a hitelminősítők is sorozatosan leminősítették, ami a hitelfelvételi költségeit is megemelte.

A füst október 27-én szállhat majd fel, az előzetes menetrend szerint ugyanis akkor, vagyis a harmadik negyedéves gyorsjelentés bemutatásakor leplezi majd le az igazgatótanács és a menedzsment