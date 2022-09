Gázválság ide vagy oda, szükség esetén akár már kéthavi tartozás esetén is kilakoltathatja a lakbérrel megcsúszó renitens bérlőit a Vonovia – derül ki a német ingatlanpiaci óriás keddi befektetői prezentációjából.

Fotó: Ina Fassbender / AFP

Az Európa legnagyobb főbérlőjének is „becézett”, bochumi központú társaság többféle megoldást is kínál a késedelmesen fizető bérlőknek, a díjfizetés elmaradása esetén a fizetési lehetőségek mellett az állami támogatások igénybevételének módjairól is tájékoztat, és csak a legvégső esetben küld kilakoltatási felszólítást.

A társaság – amely lakóingatlanjainak több mint felét gázzal fűti – azzal számol, hogy a meredeken emelkedő energiaárak miatt a bérlők költségei akár kéthavi bérleti díjnak megfelelő összeggel is emelkedhetnek.

Rolf Buch vezérigazgató a Reutersnek úgy fogalmazott, a cégnek nem áll érdekében, hogy az emberek elveszítsék otthonaikat, és a kilakoltatást csak azokkal a renitens bérlőkkel szemben alkalmazzák, akik a megkeresés ellenére sem hajlandók szóba állni a vállalattal.

Ha egy bérlőnek problémái adódnak, és kapcsolatba lép velünk, találunk számára megoldást

– mondta Buch, hozzátéve, hogy a Vonovia támogatja a kilakoltatási moratóriumot, amelynek alkalmazásáról jelenleg tárgyalások folynak.

A Vonovia Németország legnagyobb lakáskiadója, mintegy 490 ezer lakóingatlannal, amelyeket 55 százalékban gázzal fűt. Júliusban azt közölte, hogy a gázfelhasználás mérséklése érdekében számos ingatlanban csökkenti az éjszakai fűtést.

A Check24 ár-összehasonlító portál szerint Németországban mintegy 3,7 millió háztartást érint érzékenyen a gázárak emelkedése, és egy átlagos háztartás éves szinten már 1475 euró – 600 ezer forint – többletköltséggel számolhat.

A Vonovia részvényárfolyama stagnált kedd délután, az év elejétől nézve viszont már piaci értékének több mint felét elveszítette a társaság.