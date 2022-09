A Toyota egy kis méretű, elektromos hajtású szedán piacra dobását tervezi Kínában még az idén. A bZ3 néven futó modell a második Toyota jelvényt viselő, tisztán elektromos autó a japán cég kínálatában. Az azonos alap-infrastruktúrára épített nagy testvérének, a bZ4X városi terepjárónak (e-SUV) a forgalmazását még az év elején kezdték volna meg a világ legnagyobb autópiacán, csakhogy a más országokban kísérleti jelleggel megkezdett értékesítés kudarcba fulladt, a terepjárót műszaki hibái miatt a nyáron szervizekbe rendelték, az ötezer eladott járművel azóta sem lehet biztonságosan közlekedni.

A Toyota bZ4X kerekei erőhatásra kieshetnek és önállósulhatnak.

Fotó: NurPhoto

A kerékcsavarok hirtelen irányváltásnál vagy fékezésnél kilazulhatnak, a kerék pedig önálló útra indulhat. Tragédia ebből nem következett be, viszont

a Toyota mérnökei értetlenül állnak a jelenség előtt.

A megoldás megtalálásáig a cég csereautót, árengedményt ígért a tulajdonosoknak, de kész az e-autó visszavásárlására is. Az előzmények tehát nem túl biztatók a bZ3 debütálása előtt.

Rossz ómen az is, hogy a pekingi hivatalos bemutatót áprilisban a járvány kiújulása miatt kénytelenek voltak lefújni. Az élet azonban nem áll meg, a Toyotánál töretlenül bíznak a beyond Zero (bZ) sorozat sikerében.

A 4,7 méteres hosszával a Corolla méretéhez hasonló jármű fejlesztésében a kínai BYD villanyautó-gyártó is szerepet vállalt, akkumulátorokat is szállít hozzá. A gyártásban viszont nem vesz részt, azt a Toyota egyik kínai vegyesvállalatánál kezdik meg.

Ha Kínában beválik, a Toyota bZ3 forgalmazását 2024-től Európában is megkezdhetik.

Fotó: Planet Car News, YouTube

Méghozzá a FAW csoporttal közös tiencsini üzemükben, ugyanazokon a szalagokon, amelyeken a bZ4X-eket szerelték össze.

Az éves kapacitást 30 ezerre tervezik, ami a piac méretéhez képest igen szerénynek tűnik.

A Toyota másik kínai autógyártó partnere, a GAC Motors nem vesz részt ebben a projektben. A Reuters forrásai szerint a bZ3 árát 30 százalékkal a méretkategóriájába eső Tesla Model 3 ára alá lövik be, azaz közel 12 millió forintnyi jüant kérnek majd érte. A bZ3 két motorváltozattal jön ki, az egyik 184, a másik 224 lóerős teljesítményre képes.

A modell a kiszivárgott hírek szerint Európában is kapható lesz 2024-től,

ehhez a gyártókapacitást jóval nagyobbra kell majd méretezni.

A hibrid hajtásra esküdő Toyota jókora késéssel kezdi meg a tisztán elektromos hajtású autók gyártását, végül a befektetői és a környezetvédelmi oldalról érkező nyomásnak volt kénytelen engedni a világ legnagyobb járműgyártó vállalatcsoportja. A társaság 57 milliárd dolláros programot hirdetett még tavaly arra, hogy 2030-ra villamosítsa a modellpalettáját.

Az összeg felét tisztán elektromos járművek fejlesztésére fordítják. Mindazonáltal nem bíznak az elektromos forradalom gyors lefolyásában, azzal számolnak, hogy villanyautó-eladásaik az évtized végén csak évi 3,5 milliónál tartanak majd, ez a jelenleg legyártott teljes éves Toyota-mennyiség alig több, mint harmada.