A WSJ dollárindexe az elmúlt hat hónapból ötben erősödött, s idén közel 13 százalékot emelkedett. Ez a mutató figyelembe veszi az inflációt, és a dollárt a főbb amerikai kereskedelmi partnerek devizáihoz méri. Elemzők szerint az infláció figyelembevétele szélesebb körű értékelést ad a valuta relatív vásárlóerejéről, mint a hagyományos mérőszámok.

A dollár erősödése nagyban enyhíti az Amerikában is elszabadult belföldi árak negatív hatását.

A dollár az idén szárnyalt, ellentétben a hasonlóan infláció sújtotta 1970-es években tapasztalt gyengüléssel.

Befektetők és elemzők szerint a pénteki foglalkoztatási adatok megerősítették azokat a várakozásokat, amelyek szerint az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed továbbra is agresszíven emeli a kamatokat, hogy hűtse az inflációt.

A héja monetáris politika volt a dollár erősödésének egyik fő mozgatórugója, mivel a magasabb kamatlábak vonzzák a befektetők pénzét.

Thanos Bardas, a Neuberger Berman befektetési üzletágának globális társvezetője szerint az orosz–ukrán háború által gerjesztett európai energiagondok, valamint az EKB és a japán jegybank galamb viselkedése is fűti a dollárralit.

A hozaméhes befektetők most mindent vesznek, ami amerikai, dollárt, kötvényt, részvényt.

Sokan most is arra számítanak, hogy a Fed még jövőre is folytatja a kamatemelést. A kétéves kötvényhozam a közelmúltban érte el a legmagasabb szintet a 2007-es globális pénzügyi válság óta, megközelítve a 3,5 százalékot.

A dollár ereje olcsóbbá teszi az importot, miközben megemeli az amerikai áruk költségeit a nemzetközi piacokon, s ezzel árt az exportőröknek, s persze gerjeszti az inflációt más országokban.

A világ többi része a magasabb importárak és a szigorúbb likviditási feltételek kettős szorításába került – mondta Steve Englander, a Standard Chartered globális devizastratégája. Hozzátéve:

az Egyesült Államok előnye valószínűleg kisebb, mint a világ többi részének okozott kár,

de ez ellen nem sokat lehet tenni.

Az infláció természetesen az amerikai fogyasztókat is súlyosan érinti, de a növekedés és az infláció kombinációja a tengerentúlon mégis sokkal elviselhetőbb, mint a világ más tájain, mivel erős a dollár. Miközben az eurózóna inflációja augusztusban rekordot döntött, s júliusban már az Egyesült Királyság éves inflációs rátája is két számjegyű volt, Amerika viszonylag jól van.

Egyes Wall Street-i elemzők szerint a dollár lassan eléri a csúcspontját, mert a világ jegybankjai követik a Fed példáját, s emelik az irányadó rátákat, szűkítve a dollár kamatelőnyét. Az Európai Központi Bank is belengette, hogy ebben a hónapban háromnegyed százalékponttal emelheti a kamatokat. Nem véletlen, hogy a Commodity Futures Trading Commission legfrissebb adatai szerint

a fedezeti alapok csökkentették a dollárra tett bullish fogadásokat.

Persze még korai lenne temetni a dollárt, mert a Fed kamatpályája, továbbá a kockázatkerülés még mindig az amerikai devizának kedvez.