Nagy bejelentést tesz a New York-i klímahéten Andrew Forrest, a Fortescue Metals Group alapítója – értesült a The Wall Street Journal. Az ausztrál bányavállalat 6 milliárd dollárt fordít megújuló energiára, s 2030-ig felhagy a fosszilis tüzelőanyagok használatával.

A Fortescue a szél- és napenergia, az akkumulátortárolás és a megújuló energiából előállított hidrogén kombinációját használja a vasérc kitermeléséhez szükséges villamos energia és üzemanyag előállítására

– közölték a vállalat tisztviselői. Az acélellátási lánc vásárlói ezután ezt a zöldvasércet acéllá alakíthatják.

Fotó: AFP

A zöldvasérc a bányavállalat válasza a befektetők, az acélgyártók és az autógyártók növekvő nyomására, hogy csökkentsék a nyersanyagok környezeti lábnyomát.

A vasérc kitermelése és a feldolgozása hatalmas mennyiségű energiát, rengeteg szállítást és sok vizet igényel. Ez a környezeti lábnyom azért különösen érdekes, mert az úgynevezett zöld termékek, mint például az elektromos autók és a napelemek, nagy mennyiségben használnak acélt és rezet.

A Fortescue ahhoz a kicsiny vállalatcsoporthoz csatlakozik, amely

a valódi zéró kibocsátást vállalja, szemben a nagy kibocsátású egységeket zöldüzemekkel és pénzügyi ellentételezéssel balanszírozó nettó nullás cégekkel.

A Fortescue szerint a 6 milliárd dolláros beruházás idővel megtérül részben az energiaár-megtakarítások révén, részint azáltal, hogy elkerülik a pénzügyi ellentételezéseket. Várhatóan körülbelül 3 milliárd dollárt takarítanak meg, 2030-ig, s nagyjából 820 millió dollárt évente.

A cég alapítója és ügyvezető elnöke, Andrew Forrest az ENSZ Közgyűlésének éves ülése alatt, a New York-i klímahéten jelenti be hivatalosan a kezdeményezést. A bányászati milliárdos árupiaci fogadásairól ismert, és korábban a vasércre és a nikkelre tett nagy téteket. Mára a zöldenergia és a hidrogén evangélistája lett. Esélyt lát arra, hogy cége olyan új technológiákat fejlesszen ki, amelyeket más ipari vállalatok is átvehetnek. Forrest szerint

az ügyfelek jelezték, hogy hajlandók prémiumot fizetni egy alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátású termékért.

Andrew Forrest a vállalat részvényeinek 37 százalékát birtokolja, a cég kapitalizációja 35 milliárd dollár a FactSet szerint. A Fortescue környezeti lábnyomának és energiafelhasználásának döntő részét a vasércet mozgó teherautók és vonatok üzemanyagigénye képezi. A vállalatnak már van egy zöldprojekteket fejlesztő tiszta energiájú egysége, a Fortescue Future Industries. Az anyavállalat vasérctermeléséhez szükséges tiszta energia és hidrogén egy része ebből az egységből származhat, amely

az orosz földgáz lehetséges alternatívájaként forgalmazza magát Európában,

és amerikai hidrogénprojekteket folytat. Az anyavállalat nemrégiben felvásárolta az akkumulátorra összpontosító Williams Advanced Engineeringet. Míg egy külső partnerrel – Liebherr – zéró kibocsátású teherautók fejlesztésén dolgoznak.