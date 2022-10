A HSBC nyeresége 46 százalékkal, 1,9 milliárd dollárra csökkent a harmadik negyedévben, ezzel felülmúlta az elemzők 1,15 milliárd dolláros várakozását. A londoni székhelyű bank Európában a legnagyobb pénzintézet, de tevékenysége jórészt Ázsiához köti.

A bank 1,1 milliárd dollár céltartalékot különített el a várható hitelezési veszteségekre,

amit jórészt a gazdasági bizonytalansággal, az inflációval, az emelkedő kamatlábakkal és a kínai ingatlanszektor fejleményeivel indokolt. A Wall Street Journal emlékeztetett, hogy

egy évvel ezelőtt a HSBC 700 millió dollár céltartalékot szabadított fel,

miközben növekvő nyereségről számolt be.

Fotó: Fiora Garenzi / Hans Lucas via AFP





A bank bevétele 11,6 milliárd dollár volt az idei harmadik negyedévben, szemben az egy évvel korábbi 12 milliárd dollárral.

A HSBC csökkenő bevétele azért érdekes, mert október közepén, több amerikai bank, így a Citigroup, a JPMorgan és a Wells Fargo is a harmadik negyedéves bevétel növekedéséről számolt be. Igaz, a tengerentúli bankok is több száz millió dollárt helyeztek tartalékba, hogy felkészüljenek a recesszióra.

A HSBC egyelőre profitál a jegybanki kamatemelésekből, mert ezek révén emelhette a fogyasztási és vállalkozási hitelek kamatait.

Előre tekintve, az emelkedő kamatlábak azonban komoly kockázatot hordoznak: a drágább hitelek a háztartások és a vállalkozások körében is megemelhetik a nem fizető hitelek arányát. Egyrészt az ügyfelek fizetésképtelensége alááshatja a bank bevételeit, másfelől recessziós környezetben megcsappanhat a kereskedelmi és a jelzáloghitelek iránti kereslet.

Az ázsiai operáció súlyát jelzi, hogy az idei első kilenc hónapban a bank adózás előtti eredményének 80 százaléka ebből a régióból származott.

A jövőre nézve azonban kockázatot jelent az ázsiai gazdaságok lassulása

– olvasható a Moody’s havi jelentésében.