Bolsonaro a nagy cégek embere, míg Lula a farmerek és az őslakosok szószólója. Mostanáig a síkvidéki, nagy táblás, vegyszerrel védett, napsütötte tömegkávé termelői voltak lépéselőnyben. Még a földek túlművelését is elnézték nekik. Most lélegzethez juthatnak az erdei kis parcellák és a fenntartható ültetvények. Ami nem csak a különleges kávék bolondjainak jó hír, de a brazil kávétermelés hosszú távú érdekeivel is egybeesik az erdőirtások megfékezése.

Minden csésze kávéban Brazília tükröződik. A világ legnagyobb kávétermelője, Amerika elsődleges kávébabszállítója, nem csak a globális kávépiacot uralja 30 százalékos részesedéssel, de a többi kávétermelő lehetőségeit is szigorúan kiméri. A többiek csak akkor jutnak szóhoz, ha Brazíliában gyenge a termés. Ezúttal nem a terméseredményeket figyelik aggódva a kávépiaci szereplők, hanem a brazil elnökválasztást.

Tizenegy jelölt indul az elnökválasztáson, melynek vasárnap tartják az első fordulóját. A jobboldali Jair Messias Bolsonaro elnök legfőbb kihívója a korábban pénzmosás és korrupció miatt börtönre ítélt, majd tavaly felmentett, baloldali Luiz Inácio Lula da Silva korábbi elnök, aki a közvélemény-kutatások szerint magabiztosan vezeti a népszerűségi listákat. Fotó: AFP A kávépiac középtávú kilátásait a két politikus eltérő agrárpolitikája teszi bizonytalanná, míg távolabbi horizonton a környezetvédelmi nézeteik ütközése izgalmas. Bolsonaro a nagy cégek embere, míg Lula a farmerek és az őslakosok szószólója. Bolsonaro elnöksége alatt a nagyvállalatok kerültek lépéselőnybe, s a letarolt síkvidéki földeken, a vegyszeres növényvédelmet igénylő, nagy táblákban termelt, napsütötte kávé dominált. Lula azt ígéri, hogy ha nyer, akkor támogatja a kisebb gazdaságokat, beleértve az őslakos termelők erdei parcelláit is. Ezek a földek erdős, dombos vidékeken fekszenek. A kisparcellás kávéültetvények lombkoronás területeken találhatók, az árnyékos kávé kevesebb vegyszert igényel. Fotó: Dasril Roszandi / AFP Ágazati elemzők szerint a jól hangzó politikai szlogenek ellenére a brazil kávétermelés lehetséges stratégiája nem egyszerűsíthető le arra az egyszerű választásra, hogy vagy a nagyfiúkat kell támogatni, vagy a kisfiúkat. A kisebb parcellákon dolgozó, fenntarthatóbb kávétermesztők csak addig képesek nyereségesen működni, amíg a nagy kávécégek tömegkávét termelnek és kielégítik a globális keresletet. A kicsik pedig specializálódnak, s a mennyiség helyett a minőségre fókuszálnak, kielégítve a kényesebb ízlésű fogyasztókat meg a kávébolondokat.

Brazíliában elég szigorúak a földhasználati törvények, így például a tulajdonosok papírforma szerint legfeljebb a terület 20 százalékát művelhetik, míg a 80 százalékon meg kell hagyni az őshonos növényzetet. Ám Bolsonaro elnöksége alatt nem vették komolyan az ellenőrzéseket. Lula azt ígéri, hogy győzelme esetén komolyan veszik a brazil esőerdők védelmét, ami hosszabb távon a kávétermelők érdekét szolgálja. A túlművelés és az őshonos növényzet visszaszorulása ugyanis befolyásolja a csapadékmennyiséget és a föld vízmegtartó képességét. Márpedig az aszály és az elsivatagosodás a kávétermelők legfőbb ellensége. A világ éghajlatváltozása, melynek az esőerdők pusztítása csak egy dominója, globálisan is visszahat a kávétermelésre. Szakértők attól tartanak, 2050-re a mai nagy kávétermelők, Brazília, Vietnám, Indonézia, Kolumbia és Etiópa már nem igazán lesznek alkalmasak a kávétermesztésre. Előtérbe kerülhetnek az Egyenlítőtől távolabb fekvő területek, például Kína, Argentína és Uruguay. Köszönet Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy elismerte azt a munkát, amelyet gazdaságunk fellendítése, az infláció szabályozása, a munkahelyteremtés, a bűnözés elleni küzdelem és értékeink védelme érdekében végeztünk. Haladjunk tovább a helyes úton a fényes jövő felé! – írta Balsonaro Twitter üzenetében, amelybe Orbán Viktor miniszterelnök videóüzenetét is csatolta. -Meu muito obrigado ao Primeiro-Ministro da Hungria Viktor Orban pelo reconhecimento do trabalho que temos feito para recuperar nossa economia, controlar a inflação, gerar empregos, combater o crime e defender nossos valores. Sigamos no caminho certo rumo a um futuro brilhante!🇧🇷 pic.twitter.com/8VGnqVQZ6G — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) October 1, 2022

