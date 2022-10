A pénteki kereskedésben erőteljes pozitív korrekció indult a hazai részvényindexben, a meghatározó ellenállási szint 40 ezer pont közelében látható. A vezető részvények közül ezúttal az OTP és a Magyar Telekom mozgása lehet izgalmasabb, míg a Molnál továbbra is magas maradhat a volatilitás, a Richter grafikonján pedig a 7944 forintos szintre érdemes figyelni.

Az OTP árfolyama a 8 ezer forintos szintről rugaszkodott el, most a 30 napos mozgóátlagot kezdte tesztelni, amely 8357 forintnál képez ellenállási szintet. Amennyiben sikerül áttörni, a pirossal jelzett csökkenő trendcsatorna felső trendvonala következhet 8520 forintnál. Az MACD- és az RSI-indikátor is vételi jelzést adott, azonban a további pozitív korrekcióhoz a támogató nemzetközi befektetői hangulat fennmaradására is szükség lehet.

A Mol árfolyamában rendkívüli módon megemelkedett a volatilitás, tesztelte a 2400 forintos támaszt, és onnan próbál felpattanni. 2505 forintnál húzódik egy fontos ellenállási szint, a 76,4 százalékos Fibo-szint, ezt követően a 30 napos mozgóátlag 2535 forintnál található. A volatilitás a következő időszakban is nagyon magas maradhat.

A Richter árfolyama az exportkitettség miatt jól reagált a forint gyengülésére, a csütörtöki kereskedésben a 61,8 százalékos Fibo-szintet is áttörte. Pénteken korrekció volt látható, amennyiben azonban az árfolyam stabilizálódik 7944 forint felett, pozitív maradhat a rövid távú technikai kép. Ez esetben a későbbiekben elérhető lehet a zöld emelkedő trendcsatorna felső vonala 8200 forint közelében.

A Magyar Telekom árfolyama az augusztus vége óta tartó csökkenő trendvonalat próbálja áttörni, az RSI- és az MACD- indikátor is erőteljes pozitív divergenciát mutat az árfolyammal szemben, így valószínűsíthető, hogy sikeres lesz a kísérlet. Az első komolyabb ellenállás 300 forint közelében található, amely egy korábbi letörési szintet, illetve a 30 napos mozgóátlagot jelenti.