Felgyorsítja üzletbővítési programját, és legalább 550 új üzlet megnyitását tervezi 2022–2023-ban a Pepco Group – közölte a Pepco, a Poundland és a Dealz európai diszkont-kiskereskedelmi márkáról ismert cégcsoport szerdán.

Fotó: Beata Zawrzel / NurPhoto via AFP

A dél-afrikai Steinhoff csoport európai ágát képező, tavaly a varsói tőzsdére bevezetett vállalat úgy ítéli meg, hogy a gazdasági bizonytalanság ellenére továbbra is erős a kereslet a termékei iránt, ezért eddigi piacain kívül Görögországba és Portugáliába is be kíván törni.

A szeptember végén lezárt, 2021–2022-es évben 516 bolttal bővítette hálózatát a konszern, így már 3961 egysége működik Európában.

Felpörgetjük stratégiánk végrehajtását, hogy kihasználjuk az ebben a változékony piaci helyzetben rendelkezésünkre álló lehetőségeket

– mondta Trevor Masters vezérigazgató.

A Pepco az előző üzleti évének EBITDA-eredményét 735–750 millió euró közé várja, ami megfelel az elemzők várakozásának. Árbevétele pedig az új üzletnyitásoknak köszönhetően 17,4 százalékkal, 4,82 milliárd euróra nőtt.

A szervezeti változások nélkül számított, úgynevezett organikus növekedés éves szinten elérte az 5,2 százalékot, és

szeptemberben éves bázison 15,5 százalékkal emelkedett, ami kedvező startpozícióba hozta a vállalatot az új pénzügyi évre.

A Pepco megjegyezte, hogy működési területén az infláció történelmi csúcsra emelkedett, de hozzátette, hogy alapvető piacain, azaz Lengyelországban, Magyarországon és Romániában a ruházati és lábbeliáruk inflációja a teljes inflációs mutatónak csak mintegy harmadát teszi ki.

A lengyel és a szélesebb értelemben vett közép- és kelet-európai kiskereskedelmi szektorban a ruházati cikkek és az élelmiszerek iránti kereslet egyaránt rugalmas maradt – állapította meg a vállalat, hozzátéve, hogy az Egyesült Királyságban viszont annál nagyobb kihívást jeleznek a kilátások, mivel a fogyasztók jövedelmi helyzete továbbra is korlátos.

A nehéz időkben jó ár-érték arányú termékeinkkel újabb és újabb vásárlókat vonzunk üzleteinkbe, folyamatosan bővítve célpiacunkat Európa-szerte

– tette hozzá a menedzsment.