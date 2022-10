Létezik egy olyan ukrán egyhrivnyás érme, amit minimum 55 601 hrivnyáért, azaz mintegy 650 ezer forintért lehet eladni. Ezt az ukrán Unian hírportál szúrta ki a Violity nevű, ugyancsak ukrán aukciósoldalon, és a Kárpáti Igaz Szó számolt be róla.

Fotó: Unian

Az érme azért ilyen értékes, mert nem olyan, mint a többi egyhrivnyás.

A különlegességét az adja, hogy annak idején a szovjet ötkopekesből verhették. A hirdetéshez numizmatikusok is hozzászóltak, akik szerint a különleges érme 50 ezer hrivnyát is megérhet, a licit azonban erre az árra is rávert.

Az értékessé vált érme átmérője 26, az élvastagsága 0,15 mm, a súlya 5,2 gramm, és az eladó által feltöltött fotókon kirajzolódik az 1990-es 5 kopekes érme mintázata.

Egy hrivnyáért körülbelül egy hagymát lehet venni Ukrajnában, egy tojásért szeptemberben mintegy négy hrivnyát kellett fizetni.