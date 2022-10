Pocsék évük van a tőzsdézőknek, a háború, az elszálló infláció és energiaárak, valamint az egyre elkerülhetetlenebbnek látszó gazdasági visszaesés miatt jelentős nyomás alá kerültek a világ börzéi. A félezer legnagyobb amerikai vállalt papírjait tartalmazó S&P 500 index 22,7 százalékos mínusznál jár – hasonló veszteséget tudhat maga mögött itthon a BUX is –, a Goldman Sachs szerint azonban historikusan továbbra is drágának számítanak a tengerentúli nagypapírok.

Fotó: Ed Jones / AFP

A zászlóshajónak számító index 2022 elején még bő negyvenéves csúcson, 21-es P/E mutatón (az árfolyam és a várt profit hányadosa) forgott, ami október közepére 15,8-ra esett vissza, ám még így is a sokéves átlag felett jár, vagyis továbbra is „drágák” lehetnek a nagypapírok.

David Kostin, a nagybank vezető amerikai részvénystratégája azonban az amerikai részvénypiac négy területén továbbra is lát lehetőségeket, ahol már érdemes lehet beszállókat keresniük a befektetőknek.

Az első ilyen csoport az érték alapú részvényeké, amelyek sokkal vonzóbbnak tűnnek a mostani piaci környezetben, mint a profitot jellemzően csak később termelő növekedési papírok. Utóbbiak ugyanis sokkal érzékenyebben reagálnak a kamatemelésekre. Ha a kamatlábak továbbra is a magasban maradnak, akkor a növekedési papírok teljesítménye és értékeltsége is nyomás alatt maradhat – véli Kostin.

A növekedési részvények – közülük is különösen a technológiai szektor – árfolyamzuhanása következtében ezzel együtt mostanra itt is kialakultak kecsegtető lehetőségek, elsősorban azoknál a nagy növekedési potenciállal rendelkező papíroknál, amelyek már most is profitábilisak.

Miközben a magasabb kamatszint és a recesszió kockázata rövid távon ellenszelet jelent a növekedési részvények számára, egyes papírok alacsony árazása lehetőséget jelenthet a kellően hosszú időtávon gondolkodó befektetőknek

– hangsúlyozzák a Goldman stratégái.

Hasonló megfontolásból a ciklikus szektorok – a gazdasági folyamatokkal szoros korrelációt mutató vállalatok – részvényei is előtérbe kerülhetnek, amelyekkel a Goldman szerint még a gazdasági visszaesés veszélyét figyelembe véve is nyomott áron kereskednek, egyes részvényekbe ugyanis már beépültek a recessziós kockázatok.

Végezetül naggyá tehetik a befektetőket a kispapírok is, az S&P 500-al ellentétben ugyanis a kisebb tőzsdei értékű cégek, sokkal vonzóbb árazáson forognak. Ilyen, alacsony kapitalizációjú részvényeket tartalmazó S&P Small Cap 600 index 10,8-as P/E rátája alapján harminc év óta a legolcsóbbnak számít.

Igaz, a nagyobb méretű társaikkal szembeni jelentős diszkontot Kostin szerint az indokolja, hogy egy gazdasági recesszió esetén a kevésbé tőkeerős, apróbb cégek nagyobb visszaesésnek lehetnek kitéve.